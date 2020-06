Sharon Stone sufrió descarga de un rayo mientras planchaba en su casa

Vaya experiencia tuvo la actriz Sharon Stone tras revelar que le cayó un rayo mientras planchaba en su casa.

Este extraño episodio, que le pudo haber costado la vida, se lo contó a Brett Goldstein en el podcast “Film to be buried” (Minuto 19). Además, adelantó que está preparando sus memorias “The Beauty of living twice” para inicios del siguiente año.

De acuerdo con la narración de la famosa, un rayo alcanzó el pozo que tiene en su casa y este se condujo a través del agua hasta la cocina, cuando se encontraba llenando con agua la plancha.

Apenas tuvo contacto con la electricidad, fue lanzada contra el refrigerador y quedó inconsciente. Fue hasta que su madre, quien se encontraba en su casa, pudo reanimarla con un golpe en la cara. Posteriormente la llevó a un hospital de Beverly Hills.