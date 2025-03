Shakira suspende concierto en Chile por problemas de seguridad con el escenario: “Está desnivelado”

Shakira suspende otro de sus conciertos de su gira ‘Las Mujeres ya no Lloran’; esta vez en Chile por problemas de seguridad.

A través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram, Shakira de 48 años de edad anunció la cancelación de otro de sus conciertos.

De acuerdo al comunicado de Shakira, ella explica que esta cancelación de su concierto en Chile, se debe a problemas de seguridad en el escenario.

Otro concierto de Shakira se suspende; esta vez en Chile por problemas de seguridad

Todo parece indicar que la gira más ambiciosa de la carrera de Shakira, ‘Las Mujeres ya no Lloran’, se está viendo afectada por varias cancelaciones en sus fechas.

Desde motivos de salud hasta falta de organización, algunos de los conciertos de Shakira se han visto afectados al ser cancelados en diferentes países de Latinoamérica.

En esta ocasión le tocó a Chile, pues Shakira anunció la cancelación de su concierto de este 2 de marzo en el Estadio Nacional del país.

Pero ¿cuál fue el motivo de la cancelación del concierto de Shakira en Chile? Tal y como reveló la colombiana en su comunicado, se debe a motivos de seguridad.

Pues aparentemente hay fallas en el piso en donde se debía montar el escenariopara que Shakira diera su concierto programado este 2 de marzo en Chile.

También la productora del evento, Fénix, publicó un comunicado en donde reveló que se han encontrado inconvenientes técnicos ajenos al artista al momento de montar el escenario.

Pues el suelo en el que debería ir el escenario, está desnivelado, por lo que el concierto de Shakira será reprogramado.

“A mis fans: ustedes, que me han acompañado por más de treinta años, conocen más que nadie mi ética profesional y cuanto me esfuerzo por entregarles siempre lo mejor. Durante un año he trabajado incansablemente, noche y día en los más mínimos detalles para lograr una experiencia inolvidable para mis fans, como la que se merecen y cómo hemos podido disfrutar juntos durante los conciertos que he venido realizando”

SHAKIRA

En el comunicado de Shakira, la propia cantante reveló los problemas que hubo al momento de montar su escenario para el concierto que tenía programado para este 2 de marzo.

“Desafortunadamente, nos hemos encontrado con que el suelo del lugar donde iría mi escenario está desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mía propia. Hay dos cosas que jamás comprometería y es la seguridad de mi equipo y la de mis fans, y jamás les ofrecería un show por debajo de los estándares de calidad que ustedes merecen”

SHAKIRA

No se ha anunciado la nueva fecha de concierto de Shakira

Shakira sorprendió una vez más a sus fans al revelar en sus redes y canales oficiales la cancelación de su próximo concierto, el cual se llevaría a cabo este 2 de marzo en Chile.

El concierto de Shakira estaría dándose en el Estadio Nacional de Chile; sin embargo, debido a problemas técnicos y de seguridad con el escenario, tuvo que cancelarse.

Y aunque es seguro que se reprogramará, aún no se ha revelado cuándo será la nueva fecha en la que Shakira podrá presentarse ante sus fans chilenos.

Cabe recordar que en Lima, Perú y en Medellín, Colombia, Shakira tuvo que cancelar dos conciertos.

El primero tras ser ingresada de emergencia al hospital por un cuadro abdominal y, el segundo porque el techo que iba sobre el escenario sufrió un daño, por lo cual estaba comprometida la seguridad de todos.

Y ahora, una vez más Shakira se ve obligada a cancelar otro de sus conciertos de su gira mundial ‘Las Mujeres ya no Lloran’ también por problemas de seguridad, pero ahora en Chile.

Habrá que estar atentos para conocer más detalles, especialmente para conocer la nueva fecha del concierto reprogramado que de Shakira en sus redes sociales.