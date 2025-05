Shakira sigue conquistando al público con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour , una serie de conciertos que han reafirmado su posición como una de las figuras más relevantes de la música latina.

No obstante, su show en Montreal, Canadá, el pasado 20 de mayo, se volvió viral cuando sufrió una caída en el escenario mientras interpretaba su éxito Whenever, Wherever.

Shakira sufre caída durante concierto en Montreal

Durante una de sus rutinas más intensas, la cantante perdió el balance y terminó en el suelo. En lugar de detener el show, Shakira reaccionó con una sonrisa, se reincorporó de inmediato y continuó con su actuación, demostrando su compromiso y profesionalismo ante su audiencia.

El accidente, grabado por varios asistentes, se difundió rápidamente en redes sociales, provocando una oleada de apoyo y admiración hacia la artista.

El concierto en Montreal formó parte de su gira por Norteamérica, donde ha ofrecido presentaciones en ciudades como Charlotte, Nueva Jersey, Detroit, Chicago, Boston, Washington, Atlanta, Orlando, Miami, San Antonio, Houston, Phoenix, San Diego y San Francisco. En Canadá, además de Montreal, también está programada una presentación en Toronto, reprogramada para el 26 de mayo.

Desde su inicio en febrero de 2025, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha sido un éxito rotundo, con boletos agotados en varias localidades. La gira ha abarcado Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, y continuará por México, República Dominicana y Perú en los próximos meses.

En México, por ejemplo, se han agregado nuevas fechas en Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón y Monterrey, además de sus presentaciones en Guadalajara, Puebla y Ciudad de México.

La etapa de transformación de Shakira

Los últimos cinco años han sido una etapa de transformación para Shakira. Su ruptura con Gerard Piqué en 2022 marcó un punto de inflexión en su vida personal, llevándola hacia una nueva fase de independencia y renovación.

También ha enfrentado retos legales y mediáticos, los cuales ha sabido canalizar en su música, transformándolos en temas que han conectado con su audiencia.

Shakira (Getty Images)

A sus 48 años, Shakira sigue dejando claro que su talento y fortaleza la mantienen en la cima del mundo del entretenimiento. Su habilidad para superar obstáculos, tanto en el escenario como en su vida privada, la posiciona como una de las artistas más respetadas del planeta.