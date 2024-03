Shakira revela que peleó contra disquera para lanzar ‘Última’ dedicada a Piqué

Tras su rompimiento con Gerard Piqué, Shakira continúa en la promoción de su nuevo disco Las mujeres ya no lloran, a siete años de su más reciente álbum.

La pelea que Shakira sostuvo con su disquera por canción dedicada a Piqué

La cantante declaró que vivió una verdadera montaña rusa de emociones tras descubrir que el papá de sus dos hijos la había dejado de querer y pronto inició una relación con una mujer de entonces 22 años.

Desde entonces, ha lanzado varios temas, el más reciente, Última, una emotiva balada con la que se despide del exfutbolista para siempre.

“Se nos perdió el amor a mitad de camino, ¿cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido”, dice Shakira en una de las estrofas. Sin embargo, recién reveló que los ejecutivos de su disquera no querían incluir este sencillo y ella lo defendió.

“Es otra balada de este álbum además de Acróstico. Es una canción que la tenía ahí enquistada, la tenía que sacar como sea y ya se habían acabado los plazos de entrega del álbum. Fue en contra de la voluntad de todos, porque ya no querían que hiciera más canciones, y yo decía ‘no, no, no, espera que me queda una, la tengo que sacar’, y así fue”, declaró en un fragmento compartido en sus redes sociales.

Shakira llama Voldemort a Piqué

Por otra parte, en una charla con The Times, la cantautora de 47 años hizo referencia al tema, llamando a su expareja de una forma muy peculiar.

“¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado? Espero que sea la última canción que escribo sobre esto, y sobre él”, sentenció al respecto.

Finalmente, Shakira dijo estar preparada para dar vuelta a la página a este capítulo de su vida, aunque reconoció que todavía tenía algo que sacar con este trabajo.