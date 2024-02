Shakira presenta “Las mujeres ya no lloran”, su nuevo disco

Shakira lanzó el jueves su nuevo disco llamado ‘Las mujeres no lloran‘, con una edición simultánea en vinilo y digital, la primera de su carrera.

“No lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, escribió la colombiana en redes sociales.

Las mujeres ya no lloran.

La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico.

— Shakira (@shakira) February 15, 2024