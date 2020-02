Shakira, JLo, J Balvin y Bad Bunny le ponen el toque latino al show de medio tiempo del Super Bowl

Shakira y Jennifer López pusieron el toque latino al show de medio tiempo del Super Bowl LIV con un espectáculo que recorrió sus carreras musicales y que tuvo como invitados a J Balvin y Bad Bunny, dos de los máximos exponentes de la música urbanade la actualidad.

La colombiana fue la encargada de abrir el show con temas como “She Wolf”, “Whenever, wherever” y “Hips Don’t Lie.”

Bad Bunny apareció en el escenario para cantar “I Like It Like That” y un fragmento de “Chantaje”, junto a Shakira, mientras que J Balvin hizo lo propio con “Qué Calor” y “Mi Gente”, acompañado de JLo.

Fuente: Sin Embargo