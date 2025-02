Shakira comparte un poderoso mensaje antes de arrancar su gira

La cantante colombiana empieza este martes su gira, ‘Las Mujeres ya no Lloran World Tour’, en Río de Janeiro, Brasil.

Shakira se encuentra a unas horas de arrancar Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira más ambiciosa de su carrera, tal y como lo ha dicho la cantautora. El primer concierto se llevará a cabo en Río de Janeiro, en Brasil en el Estadio Milton Santos.

Desde su camerino, la artista colombiana le escribió un mensaje cargado de emociones a sus seguidores, en el cual detalla el esfuerzo y entrega que puso a la preparación de esta gira que la llevaran a reencontrarse con sus fieles fanáticos alrededor del mundo.

Shakira envía un mensaje antes de arrancar su gira

«Se que la perfección no existe, pero si se, que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy», escribió.

En su publicación, la originaria de Barranquilla acompañado su mensaje por una fotografía en blanco y negro, en la que aparece desde su camerino en el Estadio Milton Santos.

«Hoy es el día. En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso», agregó.

Shakira (GettyImages)

«Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida. Sé que la perfección no existe, pero si se, que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida», señaló.

¿Donde presentará Shakira su tour, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’?

«Esta noche, no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción. Porque lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada.Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre. ¡Qué ganas de verlos ya ! Estoy aquí. Shak», finalizó.

Shakira (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella)

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la séptima gira de Shakira a lo largo de su carrera. La última vez que la cantante salió de gira fue en 2018, con El Dorado World Tour que presentó en el Estadio Azteca.

Luego de su presentación en Río de Janeiro, la colombiana se presentará en São Paulo. Después, se dirigirá a Perú, Colombia, Chile y Argentina. Finalmente, llegará a México, donde concluirá su gira por Latinoamérica el 30 de marzo.

La segunda parte del tour empezará el 13 de mayo, donde ofrecerá presentaciones en Norteamérica empezando en Charlotte, en Carolina del Norte, en el Bank of America Stadium. Los shows por Estados Unidos y Canadá concluirán el 30 de junio en San Francisco, California.