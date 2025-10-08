Shakira celebra los 30 años de ‘Pies Descalzos’, el álbum que la lanzó al estrellato y marcó a toda una generación

Con gratitud y nostalgia, Shakira celebró los 30 años de ‘Pies Descalzos’, el álbum que la convirtió en una de las artistas más influyentes de Latinoamérica.

Hace 30 años, el 6 de octubre de 1995, Shakira lanzó Pies Descalzos, un álbum que revolucionó su carrera y la catapultó al estrellato internacional. Con una propuesta que fusiona pop-rock y ritmos latinos, y con tan solo 18 años de edad, la artista se consolidó como una de las voces más influyentes de la música en español y la convirtió en una de las artistas más importantes de Latinoamérica.

Shakira celebra los 30 años de Pies Descalzos

A 30 años del lanzamiento de Pies Descalzos, Shakira recordó aquel momento con un mensaje cargado de gratitud y nostalgia que publicó en sus historias de Instagram.

“Hoy hace 30 años lancé un álbum que cambió mi vida: Pies Descalzos. Aquellas canciones, escritas con mi inocencia, mi devoción y rebeldía, crearon un vínculo imperecedero entre nosotros”, expresó la cantante.

La colombiana recordó con nostalgia los inicios de su carrera al compartir fragmentos del álbum con un vistazo a la portada y contraportada del disco que marcó toda una generación: “Gracias por caminar conmigo todos estos años, por crecer, cantar y sentir a mi lado”, resaltó.

Álbum Pies Descalzos de Shakira (RRSS)

Grabado entre Bogotá y Miami, bajo la producción de Luis Fernando Ochoa, fue el tercer álbum en la carrera de Shakira tras Magia (1991) y Peligro (1993), y marcó un precedente en la escena musical colombiana: se convirtió en el primer disco del país en vender más de un millón de copias.

Pies Descalzos: El disco icónico en la carrera de Shakira

Actualmente, con más de cinco millones de copias vendidas en todo el mundo, Pies Descalzos de Shakira harecibido siete discos de diamante por sus ventas físicas y doble platino por reproducciones digitales, consolidándola como una artista internacional.

Shakira (Getty Images)

Con 11 canciones escritas por la propia artista, el álbum ofreció un sonido fresco y letras profundas que mostraron a la artista colombiana como compositora, poeta e intérprete, anunció la disquera Sony Music en un comunicado.

De este álbum surgieron temas icónicos como «Estoy aquí», «Antología», «Dónde estás corazón» y «Se quiere, se mata», que se convirtieron en himnos para miles de jóvenes en Latinoamérica. Estas canciones ingresaron al listado Top Latin Songs de Billboard y consolidaron a Shakira como una de las artistas más prometedoras de América Latina.

https://www.youtube.com/embed/eCna-hsmGUY?si=j8MIx7SP_5kFO7gx

En sus letras, Shakira habló del amor, la libertad y el autodescubrimiento, temas que conectaron con toda una generación. Como ella misma recuerda, esas canciones nacieron de la inocencia y la rebeldía, y hoy siguen acompañando a quienes crecieron con ellas.

Actualmente, Pies descalzos es el tercer álbum más vendido de su carrera con más de 4.3 millones de copias a nivel mundial, solo detrás de Laundry Service (2001) y Fijación oral Vol. 1 (2005).