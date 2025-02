Shakira cancela su concierto en Lima tras ser hospitalizada de emergencia

Shakira anunció este domingo que canceló un concierto en Lima tras ser hospitalizada de emergencia con un cuadro de afección abdominal.

La intérprete de ‘La bicicleta’ comenzó su esperada gira mundial ‘Las Mujeres ya no lloran world tour’ el pasado 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil, con gran éxito, sin embargo, a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, la barranquillera anunció que se encuentra internada, por lo que esta noche no podrá subirse al escenario.

Shakira es hospitalizada de emergencia

“Lamento informarles que anoche, tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, mencionó Shakira en su comunicado.

Además, reveló estar triste por no poder cumplir con sus seguidores y espera mañana poder estar mejor para continuar con su gira de conciertos.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, agregó.

Shakira planea retomar su gira de conciertos

“Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el productor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho”, finalizó la intérprete.

La gira de Shakira contempla otro show en el Estadio Nacional de Perú este lunes 17 de febrero y luego continúa en su tierra, Barranquilla, Colombia, el 20 de este mes.

Este no es el único cambio en el tour, ya que este sábado también se anunció que su concierto del 23 de febrero en Medellín (Colombia) se movería al día siguiente por temas de logística.

Con información de Quién