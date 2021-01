Series de médicos se adaptan a la actualidad del covid

Platicar con Nick Gehlfuss incluye un derroche de entusiasmo de su parte, sobre todo por el cariño que su personaje, el doctor Will Halstead, ha provocado en sus seguidores.

Con el regreso de la cuarta temporada de la serie —que es parte del universo del productor Dick Wolf (La Ley y el Orden)— ahora se han creado historias sobre aquellos que viven en la primera línea de rescate en la ciudad de Illinois, quienes se han tenido que enfrentar el covid-19 de maneras distintas.

Un problema fue encontrar la forma de seguir grabando durante la pandemia y otro, el más importante, cómo incorporar esta trágica realidad mundial a un programa médico cuya misión principal es entretener. Esta temporada hay que hablar de lo que todo mundo estamos manejando.

¿Cómo hacer bien un programa que trata de medicina en tiempos de pandemia?

“Tenemos una gran oportunidad de discutir el tema. Dick Wolf ha creado este concepto de ‘robado de los titulares’ (tomar ideas de los periódicos para crear historias). Lo hizo con La ley y el orden y ahora lo estamos haciendo con Chicago Med. No hablar de ello sería poco leal a lo que hemos estado haciendo todo el tiempo en las historias que contamos. ¿Cómo lo haríamos? Eso fue lo interesante. ¿Cómo crear un espacio seguro para filmarlo y luego cómo discutirlo como parte de la historia de la serie?”.

¿Y cómo lo hicieron?

“Esta temporada arranca en plena pandemia y Chicago Med ya tiene sus protocolos en su lugar. Will nos lleva por todo el proceso para entrar al hospital a trabajar. Y crea un ambiente muy sustancial. Todo el programa se divide entre la sala de emergencias y la zona covid, que se ve completamente distinta al resto del hospital. Desarrollamos una lógica para la historia en la que todos pasan por una prueba de covid para poder ingresar a la sala de emergencias. Eso obviamente no es apegado a la realidad que vivimos, pero nos permite quitarnos los cubrebocas y no nos tienes que estar viendo cubiertos todo el programa. También nos permite no solo hablar de esta enfermedad, porque aunque está presente, las historias nos ayudan a escapar la realidad de lo que estamos viviendo. Balanceamos eso de tal manera que se pueda tener esperanza respecto de la pandemia, y a la vez, escaparnos un poco”.

En todo el mundo, hemos visto cómo los médicos y el personal de salud que están al frente de esta batalla también han tenido que lidiar hasta con agresiones o no poder regresar fácilmente a sus propias casas ¿Ese es uno de los mensaje de esta temporada?

“Sí, y ese siempre es uno de los objetivos de Dick Wolf al hacer estos programas, que llegues por el entretenimiento y que salgas de ahí con educación especifica de algunos temas. Es muy importante, los que contamos historias tenemos la responsabilidad, como lo dijo Shakespeare, de ‘sostener el espejo ante la naturaleza’, y ese es nuestro trabajo. Tenemos una oportunidad única de ayudar a entender a través de historias con las que nos podemos identificar fácilmente. Este es el caso más cercano a la realidad, sobre todo, porque es un tema global que nos ha tocado narrar para que mucha gente pueda sintonizar y sentirse visto. Creo que es muy importante hacerle justicia, hacerlo bien y que haya autenticidad en lo que hacemos, por eso me aseguro siempre de hablar con los verdaderos doctores y estar cerca de nuestros asesores médicos. No me sentiría cómodo haciendo nada de eso si lo hiciera. Cada vez siento esto de manera más profunda, para agradecerles y mostrar cuánto apreciamos lo que están haciendo”.

Los programas de Chicago tratan sobre las personas que están el frente de rescates. ¿Cobra un mayor significado ahora para ustedes?

“Por supuesto. Hablamos de la palabra héroe mucho. Pero ellos sí son los verdaderos héroes, los trabajadores esenciales. Lo son por una buena razón. Y creo que Dick Wolf hace un gran homenaje a todos estos héroes que están en la primera línea de defensa en todas sus series.”

Cuéntame la diferencia entre tu personaje y otros doctores de la televisión…

Will es vulnerable. A veces tarda un poco más de tiempo del que quisiera para llegar a donde debe, pero lo bueno es que siempre lo hace. Esto es divertido de interpretar, porque vas navegando dentro de él, a veces eres vulnerable y otras tantas no”.

Arranque de temporada en plena emergencia No te lo pierdas

Hoy se estrena la sexta temporada de Chicago Med, esta esperada serie que se transmite por Universal Channel en toda América Latina.

En la misma ciudad

El universo de series de Chicago ha resultado muy exitoso en todo el mundo y este incluye Chicago Fire, igual que Chicago P.D. y Chicago Justice.

Televisión en pandemia

Otros programas que han tomado el tema del covid son Grey’s Anatomy, The Good Doctor y The Resident.

Milenio