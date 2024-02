Sergio Mayer rompe el silencio tras revelarse supuesto contrato de Wendy Guevara

Sergio Mayer no se guardó el silencio luego de que en días pasados se filtró el presunto contrato que le habría dado a Wendy Guevara para representarla cuando ambos salieron del reality La casa de los famosos México.

Sergio Mayer rompe el silencio tras revelarse presunto contrato con Wendy Guevara

Después de que trascendiera que en el presunto contrato Mayer buscaba tener el poder de la imagen, eventos y el control del dinero que obtuviera la influencer por su trabajo, el ex Garibaldi rompió el silencio y negó que el texto tuviera validez.

“Es un documento apócrifo, es un documento que no tiene membrete, no tiene nada, ni siquiera está impreso, es un documento que se mandó a través de un correo electrónico que cualquiera puede hacer, y hay una gran diferencia entre una carta compromiso y un contrato, ese no es un contrato”, dijo Sergio a los medios de comunicación que acudieron al evento del anuncio de la Marcha Gay 2024.

Debido a que se rumoró que habría sido Poncho De Nigris, otro de sus compañeros de reality, quien hizo lo necesario para que el papel saliera a la luz, el ex político únicamente expresó que el regiomontano no es su amigo.

Sergio Mayer asegura que no es amigo de Poncho De Nigris

“Al buscar la definición de amistad, es un término bien complicado, bien largo, un amigo está contigo en las buenas y en las malas, a un amigo no le molesta que te vaya bien, un amigo no habla de ti a tus espaldas, que haya sido compañero y haya sido mi empleado hace 15 años, no lo hace mi amigo”, declaró.

Asimismo, señaló que De Nigris no tiene la misma experiencia que él en cuanto a su faceta como administrador.

“¿Qué experiencia puede tener porque cobra el 5% de unas pastelerías por decir que son de él?, ¿entonces ya es empresario?, ¿qué ha hecho como empresario?, no ha generado un empleo, no ha traído un artista, no ha representado nada, y no ha producido nada como para decir que tiene experiencia”, manifestó.

Finalmente, Sergio Mayer señaló a Poncho por haberlo traicionado con uno de sus proyectos.

“Está más que evidente que quien me traicionó hace 10 años o 15 años fue él. Estando en ‘Solo para mujeres’ organizó un grupo y se fue a Estados Unidos, se llevó el vestuario, y se vendió como ‘Piel Caliente’”, dijo a medios como el programa Hoy.