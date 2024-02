Sergio Mayer Mori revela el momento más oscuro de su vida que lo llevó a terapia

Tras dos años de ausencia en el medio del entretenimiento, Sergio Mayer Mori está de regreso. Será el próximo 18 de abril cuando ofrecerá su primer concierto en el centro de espectáculos El Cantoral, donde el público podrá vivir una experiencia multisensorial a través de su música.

Sergio Mayer Mori relata la etapa oscura que vivió

Pero antes de que esto sea una realidad, el actor y cantante fue uno de los invitados en el podcast El rincón de los errores, que conducen la actriz Marimar Vega y el terapeuta Efrén Martínez, espacio en el que abrió su corazón para narrar la época más oscura de su vida y la necesidad urgente de salir adelante, principalmente, con el apoyo de su mamá Bárbara Mori.

Aunque no especificó con claridad las situaciones a las que se enfrentó, Mayer Mori dijo que para sanar se internó durante tres meses en Colectivo Aquí y Ahora, una organización colombiana especializada en el tratamiento de las adicciones a cargo del terapeuta y coaching existencial Efrén Martínez.

Explicó que su caída comenzó tras sufrir una ruptura amorosa. “Terminé una relación con una persona que yo valoraba mucho, que apreciaba mucho y de quien aprendí mucho. Eso me llevó a una espiral de oscuridad, me fui perdiendo poco a poco sin tener esa guía que tenía yo a mi lado, de luz”.

Sergio Mayer Mori reveló que entonces empezó a tomar muy malas decisiones, tanto que se endeudó. “Empecé a viajar con dinero que ni siquiera tenía, a aparentar con ciertas personas que ya ni siquiera están en mi vida”.

Sergio Mayer Mori se internó en centro de terapia en adicciones

En este proceso, su mamá siempre estuvo pendiente de él pero sin invadir su espacio, sólo aguardaba el momento en que él aceptara que necesitaba ayuda para brindársela de inmediato.

“Siempre ha estado muy pendiente de mí y ha sido este faro de luz que ha guiado mis decisiones conscientes. Ella, muy atenta siempre, pero también muy prudente con su distancia, me decía: ‘¿estás bien?’, sabiendo la respuesta como una excelente mamá y yo le decía que no estaba bien pero no importa, que yo iba a salir adelante. Me preguntaba si necesitaba ayuda y le decía que no, ni le contestaba el teléfono y decía ‘cómo chinga’”.

Consciente de que no estaba dirigiendo su vida por el camino correcto, el cantante reaccionó y corrió para ver a la actriz de películas y telenovelas.

“Llegó un momento en el que, con lágrimas en los ojos, llegué y le dije a mi mamá: ‘ayúdame, necesito ayuda, necesito salir de este hoyo en el que estoy, por favor’. Mi mamá ya tenía todo listo, me metió en terapia”.

En Colectivo Aquí y Ahora, Sergio Mayer Mori aprendió a enfocarse en sí mismo. “En conocer tu personalidad, tus rasgos, todas estas cosas que uno no conoce. Salí de ahí con las herramientas para poder salir y tomar otras decisiones, me ayudó muchísimo, creo que ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado, pedir ayuda”.

Hubo mucho en lo que tuvo que trabajar, pero lo más difícil, dijo, fue aceptarse a sí mismo.

“Aceptarme a mí, porque uno quiere ser perfecto, al menos, yo crecí con esa presión”, apuntó y al tiempo de revelar que ahora entiende mejor a su papá cuando antes no existía una buena relación entre ellos.

“Puedo entender por qué reaccionaba de ciertas maneras con él. Empezarlo ver con compasión y agradecer, porque yo soy muy afortunado de tener esas herramientas”, concluyó.