Selena Gómez y Benny Blanco muestran imágenes de su boda

Tras varios rumores, Selena Gómez -de 33 años de edad- y Benny Blanco se casaron este 27 de septiembre y compartieron con sus seguidores las imágenes de su boda.
Aunque todo se manejó bajo estricta secrecía, Selena Gómez y Benny Blanco -de 37 años de edad- compartieron fotos que dejan ver parte de su boda íntima.
Selena Gómez comparte las primeras imágenes de su boda con Benny Blanco
Este 27 de septiembre Selena Gómez y Benny Blanco se dieron el “sí, acepto” en una boda íntima en Montecito, Santa Bárbara, California.
A través de su cuenta de Instagram, Selena Gómez compartió varias y fotografías al estilo vintage que dejan ver parte de su boda.
Se trata de las primeras imágenes de Selena Gómez y Benny Blanco como marido y mujer por lo que se muestran muy enamorados.
En estas fotos Selena Gómez y Benny Blanco aparecen rodeados de la naturaleza y demostrándose su amor.
Selena Gómez solo agregó a la publicación un par de corazones blancos y la fecha de su boda: “9.27.25”.
Benny Blanco comentó en la publicación: “Mi esposa en la vida real”.
La pareja habría elegido a Ralph Lauren para sus atuendos en este importante día:
- Selena caminó hacia el altar con un vestido de satén con cuello halter y bordado a mano, acompañado de un ramo de lirios del valle.
- Benny Blanco lució un clásico esmoquin negro con un moño.
Esto es lo que se sabe sobre la boda de Selena Gómez y Benny Blanco
De acuerdo con Vogue la boda de Selena Gómez y Benny Blanco se llevó a cabo en el vivero Sea Crest Nursery, en Santa Bárbara, California rodeada de palmeras y arbustos que garantizaba su privacidad.
Incluso se dio a conocer que había guardias armados y había accesos restringidos, para mantener a los paparazzi fuera del evento.
De acuerdo con algunos reportes, en el enlace matrimonial hubo más de 170 invitados entre los que resaltan algunas celebridades como:
- Taylor Swift de 35 años de edad
- Paul Rudd de 56 años de edad
- Steve Martin de 80 años de edad
- Martin Short de 75 años de edad
- Ed Sheeran de 34 años de edad
- Paris Hilton de 44 años de edad
- Ashley Park de 34 años de edad
- David Henrie de 36 años de edad
Reportes señalan que los invitados fueron alojados en el lujoso hotel El Encanto y trasladados en un transporte privado para proteger la intimidad de la pareja.
Además se dio a conocer que se contará con la conducción del famoso rapero Snoop Dogg, para que sea una fiesta inolvidable cargada de sorpresas musicales.