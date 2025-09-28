Selena Gómez y Benny Blanco muestran imágenes de su boda

Tras varios rumores, Selena Gómez -de 33 años de edad- y Benny Blanco se casaron este 27 de septiembre y compartieron con sus seguidores las imágenes de su boda.

Aunque todo se manejó bajo estricta secrecía, Selena Gómez y Benny Blanco -de 37 años de edad- compartieron fotos que dejan ver parte de su boda íntima.

Selena Gómez comparte las primeras imágenes de su boda con Benny Blanco

Este 27 de septiembre Selena Gómez y Benny Blanco se dieron el “sí, acepto” en una boda íntima en Montecito, Santa Bárbara, California.

A través de su cuenta de Instagram, Selena Gómez compartió varias y fotografías al estilo vintage que dejan ver parte de su boda.

Se trata de las primeras imágenes de Selena Gómez y Benny Blanco como marido y mujer por lo que se muestran muy enamorados.

En estas fotos Selena Gómez y Benny Blanco aparecen rodeados de la naturaleza y demostrándose su amor.

Selena Gómez solo agregó a la publicación un par de corazones blancos y la fecha de su boda: “9.27.25”.

Benny Blanco comentó en la publicación: “Mi esposa en la vida real”.

La pareja habría elegido a Ralph Lauren para sus atuendos en este importante día:

Selena caminó hacia el altar con un vestido de satén con cuello halter y bordado a mano, acompañado de un ramo de lirios del valle.

Benny Blanco lució un clásico esmoquin negro con un moño.

Esto es lo que se sabe sobre la boda de Selena Gómez y Benny Blanco

De acuerdo con Vogue la boda de Selena Gómez y Benny Blanco se llevó a cabo en el vivero Sea Crest Nursery, en Santa Bárbara, California rodeada de palmeras y arbustos que garantizaba su privacidad.

Incluso se dio a conocer que había guardias armados y había accesos restringidos, para mantener a los paparazzi fuera del evento.

De acuerdo con algunos reportes, en el enlace matrimonial hubo más de 170 invitados entre los que resaltan algunas celebridades como:

Taylor Swift de 35 años de edad

Paul Rudd de 56 años de edad

Steve Martin de 80 años de edad

Martin Short de 75 años de edad

Ed Sheeran de 34 años de edad

Paris Hilton de 44 años de edad

Ashley Park de 34 años de edad

David Henrie de 36 años de edad

Reportes señalan que los invitados fueron alojados en el lujoso hotel El Encanto y trasladados en un transporte privado para proteger la intimidad de la pareja.

Además se dio a conocer que se contará con la conducción del famoso rapero Snoop Dogg, para que sea una fiesta inolvidable cargada de sorpresas musicales.