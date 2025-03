Selena Gómez narra cómo fue la petición de matrimonio de Benny Blanco

Selena Gomez nunca vio venir la propuesta de Benny Blanco, tanto así que casi se la pierde por completo.

La pareja, que se comprometió en diciembre de 2024, reveló durante su aparición en el programa, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, que Gomez estaba tan “de mal humor” que casi no se encuentra con Blanco el día que él planeó hacer la propuesta.

Selena Gomez casi se pierde la propuesta de Benny Blanco

“Tuvimos que hacer mucha promoción para el álbum”, explicó Selena Gomez . “Así que me desperté y estaba muy confundida sobre lo que estaba pasando, sobre a dónde íbamos, porque parecía bastante lejos. Entonces, estaba un poco de mal humor. Estoy cansada”, dije. “Después de esta sesión, voy a salir con mis amigos”.

Benny Blanco recordó su perspectiva sobre el inesperado estado de ánimo de su prometida, mientras trataba de averiguar qué hacer.

“Casi ni siquiera vino. Ella estaba como, ‘Realmente no me siento bien. Creo que simplemente me quedaré en casa hoy. ¿No podemos simplemente hacer la sesión otro día?’”, recordó. “Y yo estaba como, ‘Uhh…’ Estoy tratando de encontrar una manera de hacerlo…”.

El productor señaló que tuvo que decirle algunas mentiras antes de ponerse de rodillas, algo que le resultó difícil en ese momento.

Benny Blanco tuvo que mentirle a Selena Gomez para que asistiera a su cita

“Primero que nada, comprometerte con alguien es la cosa más loca del mundo”, dijo Blanco. “Es como, justo antes de decirle a alguien que estarás casado con ellos para siempre. Ellos están como, ‘Muéstrame qué tan bien puedes mentirme’. Es lo más difícil… Ella estaba simplemente molesta conmigo porque el día anterior, yo estaba diciendo malas mentiras”.

La pareja compartió públicamente la noticia de su compromiso a finales de 2024 después de más de un año de relación.

“Para siempre comienza ahora”, subtituló Selena Gomez en una publicación de Instagram el 11 de diciembre, que contenía una imagen mostrando su anillo de compromiso.

Por su parte, Blanco celebró su compromiso escribiendo en la sección de comentarios, “Espera… esa es mi esposa”. Desde entonces, la pareja no ha tenido reparos en compartir públicamente detalles sobre su amor el uno por el otro.

Con información de Quién