Selena Gomez desearía haber «pedido ayuda» con su salud mental a una edad más temprana.

La estrella de 31 años ha sido abierta y honesta sobre su lucha con su salud mental en los últimos años, y ahora se arrepiente de no haber buscado ayuda profesional antes.

Selena Gomez desearía haber pedido ayuda con su salud mental antes

La actriz y cantante, que reveló en 2020 que había sido diagnosticada con trastorno bipolar, le dijo a la revista People: «Está bien pedir ayuda. Es muy importante poder sentirse cómodo. Ojalá hubiera pedido ayuda a una edad más temprana».

Selena Gomez lanzó su marca Rare Beauty en honor de la Semana de conciencia sobre la salud mental, y ahora la firma ha creado una nueva campaña que anima a la gente a «llamar a alguien a quien extrañas, o a alguien a quien le encantaría escuchar tu voz».

En un video promocional, Selena explica: «Si alguna vez te sientes solo, no estás solo. Una de cada cuatro personas afirma sentirse sola, y este año, con motivo del Mes de Concienciación sobre la Salud Mental, Rare Beauty anima a todo el mundo a hacer una buena llamada, literalmente con un teléfono Los estudios sugieren que oír una voz reconfortante puede mejorar nuestro estado de ánimo de un modo que los mensajes de texto no pueden, así que toma el teléfono y llama a alguien a quien quieras. Llama a alguien con quien hace tiempo que no hablas O llama a cualquiera cuyo sonido de voz te reconforte».

Selena Gomez tiene una misión con su marca Rare Beauty

A principios de este año, Selena Gomez afirmó que se encuentra en una «misión» con su marca Rare Beauty.

La actriz fundó la empresa de cosméticos en 2020, y se siente orgullosa de ella por ayudar a concienciar sobre la salud mental.

Durante una intervención en la Cumbre TIME100, el intérprete afirmó: «No quería entrar realmente en el mundo de la cosmética sin una misión». Es por ello que Selena ve Rare Beauty como su «orgullo y alegría».

La actriz también reveló que sigue comprometida con la empresa y que no tiene planes de abandonar la marca a corto plazo. Selena explicó: «No creo que deje la marca en mucho tiempo. Disfruto mucho esto».