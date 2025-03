Selena Gomez casi no asiste a su propuesta de matrimonio por estar de mal humor

La propuesta de matrimonio de Benny Blanco a Selena Gomezestuvo a punto de no suceder, pero no por falta de amor, sino por un «mal humor» inesperado de la cantante. Durante su reciente aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la pareja reveló cómo un día en el que Gomez no estaba en su mejor ánimo casi hace que se pierda el momento que cambiaría sus vidas.

La estrella de pop compartió cómo, debido a su cansancio y al estrés por la promoción de su álbum, se despertó en un estado de confusión, sin saber exactamente qué estaba sucediendo.

Me desperté y estaba muy confundida sobre lo que estaba pasando, sobre a dónde íbamos, porque parecía bastante lejos. Entonces, estaba un poco de mal humor. Estoy cansada. Después de esta sesión, voy a salir con mis amigos”— explicó Gomez, revelando que no estaba de ánimo para nada fuera de lo común.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Benny Blanco, productor musical y ahora prometido de la cantante, recordó el momento exacto en que ella casi decidió no asistir al evento.

Información tomada de El Imparcial