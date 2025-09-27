Sebastián Yatra abre un nuevo capítulo con “Canción para regresar”, su más reciente sencillo junto a Belinda, Gente de Zona y Lucho RK

Con una carrera que ha enamorado escenarios y corazones alrededor del mundo,Sebastián Yatra abre un nuevo capítulo con “CANCIÓN PARA REGRESAR”, su más reciente sencillo junto aBelinda, Gente de Zona y Lucho RK. El tema fusiona ritmos de reggaetón festivo con melodías que evocan nostalgia, amistad y esos instantes que definen estación tras estación. “CANCIÓN PARA REGRESAR” ya está disponible en todas las plataformas digitales de streaming. Con este sencillo Sebastián Yatra se reafirma como un conector de talentos de la música en español, reuniendo voces prominentes en una colaboración que transmite unión y en la que todos podemos sentirnos identificados. “CANCIÓN PARA REGRESAR” nació en Ibiza, durante un emocionante encuentro entre Yatra y Lucho RK en Casa BRESH, donde comenzó a tomar forma el tema que más tarde incluiría la participación de Belinda y Gente de Zona. Con una vibra contagiosa y divertida, el sencillo despierta el deseo de revivir momentos junto a esa persona especial que ya no está en tu vida, pero con quien anhelas regresar.