Se une Renée Zellweger a ‘Only Murders in the Building’

La exitosa serie de comedia y crímenes Only Murders in the Building sigue atrayendo cada vez más a verdaderas estrellas de Hollywood, siendo la última en unirse al reparto la actriz Renée Zellweger.

De acuerdo con Variety, la ganadora del Óscar es la última adquisición para la quinta temporada del programa, protagonizado por Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin.

Y aunque no se dieron más detalles sobre qué papel dará vida Zellweger, su contratación se suma a la de los recién seleccionados Christoph Waltz y Keegan-Michael Key.Only Murders in the Building se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a su mezcla de comedia con misterio, y a la incorporación de un reparto envidiable para cada una de sus temporadas.

Prueba de ello es que en la pasada edición de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, el show se alzó con el premio al Mejor Reparto de Serie de Comedia, además de un premio más para Short.

