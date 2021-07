Se revela el primer vistazo del anime ‘Star Wars: Visions’; la serie llega en septiembre

Disney y la productora LucasFilm mostraron el primer avance de Star Wars:Visions, el anime de la franquicia espacial. El video que se mostró durante la convención Anime Expo Lite 2021 muestra diversos estilos visuales y una ópera rock con nuevos personajes adaptados al estilo del popular género japonés.

Más que un tráiler sobre el contenido de la serie, el adelanto expone escenas del proyecto con la opinión de los creadores, quienes expresan su entusiasmo tras haber llevado una de las sagas más exitosas de todos los tiempos al anime.

“Realmente queríamos darles a estos creadores un amplio espacio creativo para explorar todo el potencial imaginativo de la galaxia de Star Wars a través de la lente única del anime”, compartió el productor ejecutivo de la serie, James Waugh.

“Nos dimos cuenta de que queríamos que fueran lo más auténticos posible para los estudios y creadores que los estaban haciendo, hechos a través de su proceso único, en un medio en el que son tan expertos”, añadió.

Esta propuesta de la saga incluye nuevos personajes junto a otros conocidos como Jabba the Hutt o Bobba Fett. Los realizadores también adelantaron los nombres de las historias que se mostrarán a lo largo de la serie: The Village Bride, The Ninth Jedi, The Elder, Akakiri, The Twins, To B-1.

Star Wars: Visions llegará a la plataforma de Disney Plus el 22 de septiembre para unirse a la lista de cortometrajes de la saga que apostó por la animación en 2003 con Clone Wars.