Se retira abogado de Diddy del equipo legal del rapero

Sean «Diddy» Combs enfrenta una nueva crisis legal después de que su abogado, Anthony Ricco, se retirara de su equipo legal con una declaración importante, informó Daily Mail.

«Bajo ninguna circunstancia puedo continuar sirviendo efectivamente como abogado de Sean Combs», dijo Ricco, en una moción de retiro de abogado presentada en Nueva York el jueves.

El aviso agregó que se habían mantenido conversaciones con el abogado principal Marc Agnifilo y Ricco antes de que se presentara la moción.El profesional dijo que no proporcionaría detalles para respaldar la solicitud y agregó que los fiscales del gobierno habían sido notificados y no tomaron una postura, además de que su renuncia no resultará en un retraso en el cronograma actual, ya que Combs deberá ser juzgado en mayo.

«Diddy» tiene los mismos abogados principales que tuvo desde que sus casas en Los Ángeles y Miami fueron allanadas el año pasado, Agnifilo y Teny Geragos, así como otros tres abogados en su equipo.

información de Agencia Reforma