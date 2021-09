Se inunda la casa de Thalía tras lluvias en Nueva York

Debido a las lluvias torrenciales en Nueva York y todo lo que éstas han provocado, se ha declarado el estado de emergencia en la ciudad.

Entre las muchas afectadas por este diluvio universal en la famosa ciudad de los rascacielos está Thalía, quien a través de sus redes compartió aterrada lo que estaba viviendo.

Varias partes de su casa empezaron a inundarse y llenarse de agua provocando verdaderos momentos de pánico. Sobre todo, debido a los cables y enchufes de algunas de las habitaciones que quedaron cubiertas por el agua.

La artista de 50 años soltó todo lo que pudo por su boca al ver que su estudio de grabación, entre otras cosas, quedó fuera de juego.

“¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!”, gritó al ver los cables conectados y el agua subiendo sobre ellos.

Unas imágenes sobrecogedoras que demuestran el estado de gravedad provocado por estas lluvias históricas que están generando muchos daños en la Gran Manzana.

Al final, ante el desastre, Thalía optó por calmarse y recurrir al sentido del humor. La artista se relajó y se echó a reír al ver que la situación estaba fuera de control y no podía hacer nada más que esperar.

“Ya me vine un poco relajar, estoy está intenso, esta va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo”, expresó mientras soltaba también unas risas. “Mejor me río por no llorar, cariños”, dijo con su encanto y alegría de siempre. ¡Todo el cariño!

