“¡Se hizo de mi flema una alharaca!”, reconoce Lolita Ayala

Quién diría que aquel video en el que se ve carraspear a Lolita Ayala durante su noticiero se haría viral y la mantendría vigente en redes sociales.

Ahora hasta tiene stickers y memes, por lo que su hija María Luisa la convenció de sacar provecho de eso y recaudar fondos para la fundación Sólo por ayudar, con una pequeña tienda en línea que ofrece playeras con la imagen de la comunicadora.

“De ese video surgieron las playeras, me hicieron un meme porque no se iba la flema, y yo de repente volteé y dije: ya se fue, han hecho una alharaca, de allí sale la idea de hacer las playeras”, dijo Lolita.

La tienda, que estará abierta de manera permanente, ya tiene tres modelos de playeras, pero poco a poco irán sumando más productos.

“La idea fue de mi hija, yo me resistía un poco pero me convenció, y me hace feliz porque ella tiene las ganas, la creatividad, y para mí es satisfacción”.

También dijo que sí ve sus stickers y memes, y por eso le parece increíble que lanzar la tienda en línea la haya viralizado de nuevo.

“Nunca imaginé que los jóvenes quisieran ponerse una foto mía, y mira, pegó, estoy feliz de verdad. Para los jóvenes ya soy vintage, ya me lo dijo mi hija, yo no me siento vintage pero pues ya lo soy”, agregó.

Debido a la pandemia, la fundación Sólo por ayudar, que Lolita preside y de la que es fundadora, ha enfrentado serios problemas económicos y por ello han tenido que buscar formas de obtener recursos.

“El director de Sólo por ayudar, Rafael Tinajero, y los que trabajan en ella (yo no podía salir por muchas razones), se iban a dar vales de comida y alimento a los boleros, a mariachis y personas que viven al día, tuvimos que andar en todas las calles de la ciudad dando alimento, arroz, frijol, y vales para comida y apoyamos a 5 mil personas”.

También ha difundido un video por Whatsapp en donde pide a la población hacer otra oleada de apoyos para los necesitados.

“Nos tenemos que unir todos porque si no, no vamos a salir adelante, yo los convoco a que ayuden como sea, si pueden ayudar a Sólo por ayudar pueden tener la certeza de que el dinero que donen va a ir a donde tiene que llegar, tenemos 36 años haciéndolo, somos transparentes, lo hemos sido durante los 36 años”, dijo del otro lado del teléfono.