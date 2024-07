Se disculpa Luis R. Conríquez con fans, “no sabía que en Chihuahua no se podía cantar corridos”

Desde su cuenta de TikTok @luisrconriquezoficial el cantante sonorense, creador de los llamados “corridos bélicos”, tras su pasada presentación en el Palenque de Santa Rita en la Ciudad de Chihuahua, se disculpó con su público dado que fue poco lo que cantó, pues culpó al Gobierno de Chihuahua y del propio Palenque que fue quienes no lo dejaron permanecer dado al reglamento que prohíbe aquí, interpretar canciones que hagan apología al crimen organizado.

”Que rollo mi gente, este video es para saludar a toda mi gente de Chihuahua y pedirles de ante mano una disculpa por la gente que asistió al evento. Yo no sabía que no podía cantar corridos hasta que llegué al lugar me dijeron que no podía cantar porque era un delito, que eran reglas de ahí, del estado de Chihuahua y así decidimos subir a cantar, fue poco el tiempo porque así nos dijeron, si hubiera sido por mi yo les canto 2, 3, 4 horas, no pasa nada, pero así lo hicieron los del palenque, así hicieron el rollo la gente de allá, no fue error mío, no estuvo en mi no poder darles un show completo.

Un saludo para todos y bendiciones. Muchas gracias a toda la gente”.

Por otra parte el Gobierno Municipal impuso multa al oriundo de Caborca. Según corroboró el alcalde Jorge Cruz Russek, pues se presume que sí hubo un narcocorrido.



Cabe mencionar que la sanción que impone el Ayuntamiento capitalino es de $705,705.00.



Al respecto, Jorge Cruz Russek, no vio correcto que en las ciudades mexicanas sigan ejecuciones, en el caso de la capital, junio cerró con 52 muertos y aún así, hay quienes enaltecen a los generadores de esta violencia con música.