Se burlan de la letra de las canciones de Bad Bunny y lo candidatean al premio Nobel

El rapero puertorriqueño Bad Bunny se levantó este martes con la sorpresa de que con sarcasmo lo estaban candidateando en las redes sociales para el Nobel de Literatura, a través del hashtag #BadBunnyNobeldeLiteratura, que en pocas horas se convirtió en tendencia.

Con la ilusión de sentarlo pronto a la mesa de los inmortales de las letras, al lado de Bob Dylan, los admiradores del joven cantautor no se esperaban la reacción en Twitter, donde con lujo crueldad y desparpajo fueron desmenuzadas las letras que tanto se corean en sus conciertos.

Burlándose, algunos usuarios compararon las canciones del intérprete con las de autores de libros como Karl Marx, Nietzsche y Sigmund Freud.Entre las estrofas analizadas están: “A otra persona no he podido amar y te juro que lo he tratado, pero es que ninguna se te para a lado”. De acuerdo con los tuiteros, “es una premisa de la generalización con el fin de poner de manifiesto los rasgos de semejanza o de diferencia entre ellos”.

En otro tuit, retomaron la frase: “Chiquitita pero grandota”. Aquí explicaron que “el pensador Bad Bunny hace referencia a la relatividad de las cosas y entender que dependerá de los espejuelos con los que miramos la vida y todo lo que nos rodea, invitándonos a dudar y cuestionarnos ante todo”.

En “Me la como entera y nadie se entera”, aseguraron que hace referencia a la Biblia, donde dice: “No le cuentes a la mano derecha lo que hace la mano izquierda. Hace un llamado a no presumir las cosas buenas que hacemos”.

Alguien más escribió: “El maestro Benito Martínez (Bad Bunny) no para de sorprendernos. Dice uno de sus versos: ‘Un culito así no se encuentra en eBay’. Esto es en referencia al auge de la globalización y cómo, a pesar de tenerlo todo a un clic, no la puedes tener a ella”.

En la expresión: “De mi vida te boté y a tu amiga me clavé”, explicaron que el rapero “magistralmente utiliza la teoría marxista como referencia a la existencia de un ejército desechable en sus relaciones amorosas dada la facilidad de reemplazo aplicado al perfil”.

En la frase: “Baby la vida es un ciclo y lo que no sirve yo no lo reciclo”, aseguraron que “expresó la antítesis del modelo de economía circular ante la crisis climática, es un llamado a la creación de políticas públicas sobre responsabilidad extendida y compartida”.

Hasta ahora el intérprete puertorriqueño de 25 años ha guardado silencio.