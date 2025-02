Se acabó el amor (y el show): Kanye West y Bianca Censori terminaron, reportan

Distintos medios reportan que el matrimonio de Kanye West y Bianca Censori llegó a su fin, ya que la mujer de 30 años está harta de la actitud del rapero.

La relación entre Kanye West y Bianca Censori se convirtió en la cada vez más triste y retorcida fantasía surgida de la mente del rapero estadounidense de 47 años y hoy distintos medios reportan que Kanye y Bianca terminaron.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado sus planes de divorciarse, distintas fuentes aseguran que la montaña rusa de eventos mediáticos y polémicas en que se convirtió la “historia de amor” de la pareja llegó a su fin, luego de llevar al límite sus “expresiones artísticas” y rayar en la provocación gratuita y aparentemente sin sentido.

Así inició la ‘historia de amor’ de Kanye West y Bianca Censori

Bianca Censori, arquitecta y diseñadora australiana, se unió al equipo de Yeezy, la marca de moda de Kanye West (quien ahora se hace llamar “Ye”), en noviembre de 2020. Su relación profesional con el intérprete de “Flashing lights” pronto se transformó en una conexión personal y, en diciembre de 2022, la pareja se casó en una ceremonia privada en Palo Alto, California, apenas 20 días después de que Kanye finalizara su divorcio de Kim Kardashian (con quien tiene cuatro hijos y estuvo casado cuatro años).

Desde entonces, la pareja protagonizó numerosas polémicas, pero la más reciente y “destacada” ocurrió en los premios Grammy de 2025, donde Bianca apareció en la alfombra roja con un vestido de malla completamente transparente, que daba la impresión de estar desnuda. Mientras que Kanye, en contraste, vistió un outfit completamente negro y conservador.

Kanye West y Bianca Censori: una pareja que siempre llamó la atención (Getty Images)

Esta aparición desató críticas y debates sobre el aparente control que Kanye West podría ejercer sobre la imagen de sus parejas, ya que la situación protagonizada junto a Bianca Censori (que terminó con la expulsión de ambos de la gala) nos recordó episodios similares sus ex parejas, Kim Kardashian y Julia Fox.

Las polémicas del matrimonio de Kanye West y Bianca Censori

Su escandaloso y accidentado paso por la alfombra roja de los Grammys 2025 sólo fue una de las últimas “aventuras” protagonizadas por Kanye West y Bianca Censori. Y es que en su historial, este tipo de polémicas fueron cosa de todos los días.

En agosto de 2023, durante un viaje a Italia, Bianca fue fotografiada con atuendos que simulaban desnudez, lo que llevó a algunos italianos a pedir multas por “indecencia pública”. Días después, en Venecia, la pareja fue vetada de por vida por una compañía local de barcos tras un paseo en el que Kanye fue visto mostrando su trasero.

Bianca Censori se despojó de su abrigo en la alfombra de los Grammys 2025 (Getty Images)

El matrimonio de Kanye y Bianca también estuvo marcado por decisiones empresariales controvertidas. En febrero de 2025, Kanye lanzó una camiseta con una esvástica nazi en el centro, describiéndola como «su última pieza de arte performativo». La reacción fue inmediata: su agencia de representación lo abandonó y su web, Yeezy, fue suspendida.

Kanye West y Bianca Censori terminaron, reportan

Finalmente, tras poco más dos años de matrimonio llenos de altibajos y atención mediática, se informó que Kanye West y Bianca Censori decidieron separarse. La ruptura se produjo apenas 10 días después de su controvertida aparición en los Grammy, y según da a conocer TMZ, ambos están en contacto con abogados para formalizar el divorcio.

Un informante dijo a Page Six que Bianca Censori está harta de las actitudes de Kanye West y que los últimos escándalos finalmente la colmaron.

Bianca Censori se convirtió en la persona más buscada del mundo tras su paso por la alfombra de los Grammy (Getty Images)

«Ya tuvo suficiente. La camiseta con la esvástica fue la gota que derramó el vaso. Le dijo que eso no la representa y que no puede estar asociada con algo así», aseguró la fuente al medio estadounidense, que agregó detalles sobre la actitud del rapero con respecto a su ahora ex mujer.

«Él dice que tiene dominio sobre ella y luego anda vendiendo esas camisetas. Eso la afecta a ella también, y no quiere ser parte de ese circo». Además, el informante aseguró que el rapero “cree que Bianca volverá con él en algún momento”, ya que es una situación que habría ocurrido antes, y que Kanye no considera que el divorcio sea algo “inminente” por ahora, sino que simplemente ella está molesta con él. Aunque, según la fuente, ella le dejó en claro que no quiere saber nada más de él.