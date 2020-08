Scorpions regala trozos del Muro de Berlín para celebrar los 30 años de “Wind of Change”

Scorpions están celebración. La banda alemana celebra este año el 30º aniversario de la publicación de su álbum “Crazy World“, en el que estaba uno de sus temas más famosos, “Wind of Change“. Ahora el grupo de rock ha decidido lanzar un box set conmemorativo de la canción, que incluirá un fragmento del Muro de Berlín, que saldrá a la venta el 3 de octubre. Día de la Unidad Alemana.

Se trata de un lanzamiento exclusivo y limitado, que solo contará con dos mil 20 copias, coincidiendo con el año actual. “Wind of Change”, escrita por el cantante Klaus Meine, hizo su debut en 1989, en una ceremonia que celebraba la caída del Muro de Berlín, así como también el cambio que vivieron varios países del Telón de Acero a inicios de los años 90.

Los fragmentos del Muro estarán personalizados, al tener la estrella roja de “Wind of Change” y letras de la canción escritas a mano por el propio Meine. El box set estará disponible en septiembre, a través de la página web de Scorpions en territorio europeo, y tendrá un coste de 65 euros.

Celebrate the 30th Anniversary of "Wind Of Change" w/ this Deluxe Box Set out Oct. 3. The special edition features an 84-page hardcover book, vocal/piano arrangements, a piece of the Berlin Wall & 5 versions of the song on CD & 12" LP.

