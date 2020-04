Scarlett Johansson revela que fue la segunda opción de Marvel para el papel de Black Widow

Scarlett Johansson ha hecho una gran labor interpretando a Black Widow en el Universo Marvel desde su primera aparición en Iron Man 2. La actriz aún tiene pendiente su aventura en solitario, cuyo estreno se ha retrasado hasta noviembre por el coronavirus, con el que dirá adiós al personaje. Pero, como bien es sabido, Johansson no fue la primera opción del estudio para encarnar a Natasha Romanoff.

Antes de contactar con la intérprete, Marvel Studios quería que Emily Blunt (A Quiet Place) diese vida a la espía en la gran pantalla. Por problemas de compatibilidad de proyectos, Blunt decidió rechazar la oferta, y fue el momento en el que Disney llamó a Johansson. En una reciente entrevista con Parade, la actriz ha explicado cómo fue su reunión con Jon Favreau (director de las dos primeras entregas de Iron Man) en la que a priori fue descartada a favor de su competidora.

“Estaba muy emocionada por poder trabajar con Jon Favreau”, explicó la actriz en la entrevista, añadiendo que fue una reunión “maravillosa” en la que le explicó al cineasta que “si esto no funciona, soy una actriz disponible, llámame en cualquier momento” .

Johansson también añadió que “desde muy joven me han rechazado constantemente”, pero no ha dejado nunca que ese rechazo afectase a su optimismo. “Cuando las personas que están empezando me piden consejo siempre les digo que mantengan la mente abierta, porque nunca se sabe”, recalcó en la entrevista la actriz que ha triunfado encarnado a uno de los personajes clave de Marvel.

“La mejor llamada es la que recibes después de que te rechacen”, añadió Johansson, agradecida de que Marvel le diera finalmente la oportunidad de unirse al reparto de Avengers. “Lo aprecias más. Básicamente he hecho carrera de ser la segunda opción” .

A día de hoy es muy difícil imaginarse a otra actriz que no sea Johansson interpretando a Black Widow, tras siete apariciones en el Universo Marvel más la película en solitario aún por estrenar. Pero lo cierto es que Blunt era una de las favoritas del fandom para ser Natasha Romanoff, y de hecho aún existen rumores de que la actriz se ha entrevistado con Kevin Feige para un proyecto futuro aún sin especificar.

Mientras el incierto futuro de Marvel sigue siendo un misterio, lo que está claro es que la película de Black Widow, dirigida por Cate Shortland, llegará a los cines en noviembre de 2020, si la crisis sanitaria del COVID-19 lo permite.

Fuente: Sin Embargo