Santa Fe Klan pide perdón por fotos crucificado y se disculpa con dios

Santa Fe Klan pidió perdón tras publicar su foto como si estuviera crucificado, y hasta se disculpó con Dios.

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan de 25 años de edad, causó polémica en redes tras publicar unas fotos en sus redes como si estuviera crucificado como Jesucristo.

Hace unos días que Santa Fe Klan se volvió tendencia en redes, ¿la razón? Publicó unas fotos en donde aparecía crucificado como Jesucristo.

Por lo que días después, Santa Fe Klan decidió pedir disculpas a través de sus redes sociales en donde aseguró que su intención no era ofender a nadie.

Y es que para algunos, estas fotos de Santa Fe Klan fueron tomadas como una falta de respeto, especialmente porque ya comenzó la Semana Santa 2025.

Además Santa Fe Klan explicó que esas imágenes forman parte de un nuevo proyecto musical.

Pero ante la ola de críticas por sus fotos en donde aparece crucificado como Dios, Santa Fe Klan decidió no continuar la difusión con dichas imágenes.

“Las fotos fueron por un video que grabé por estas fechas, pero creo que es mejor no sacarlo para que la gente no lo tome a mal”Santa Fe Klan

Después de disculparse con sus fans, seguidores y usuarios que criticaron sus fotos en donde aparece crucificado, Santa Fe Klan también pidió perdón a Dios.

“Le quiero pedir una disculpa a Dios y a toda la gente que se ofendió con las fotos que subí. […]. Gracias, mi Dios, por todo lo que me has dado en la vida, por todas las bendiciones que me mandas. Los que me conocen saben que lo admiro y lo respeto”Santa Fe Klan