Sandra Oh protagonizará The Chair, la primera serie de Netflix hecha por los productores de GOT

La actriz Sandra Oh, especialmente conocida por sus trabajos en Grey’s Anatomy y Killing Eve, protagonizará The Chair, una comedia dramática que fue anunciada por Netflix este viernes 21 de febrero. La serie, que estará compuesta por una primera temporada de seis episodios de media hora, será desarrollada por Dan Benioff y D.B. Weiss, creadores de Game of Thrones (HBO), que ejercerán como productores ejecutivos de este nuevo proyecto de Netflix.

La historia, creada por la actriz y productora Amanda Peet, esposa de Dan Benioff, se centrará en las tramas que surgen en torno a la presidencia del Departamento de Inglés de una prestigiosa universidad, de acuerdo a la breve sinopsis adelantada por Netflix en Twitter. El episodio piloto ha sido co-escrito por Annie Julia Wyman.

Sandra Oh, que entre 2005 y 2014 interpretó a la doctora Cristina Yang en la popular serie de ABC Grey’s Anatomy, adoptará en The Chair el papel de catedrática del mencionado departamento. Además, compartirá cartel con Jay Duplass, que ha trabajado en Transparent y Outside In, entre otras ficciones.

The Chair será el primer trabajo que David Benioff y D.B. Weis ejecuten para Netflix, plataforma con la que sellaron un contrato millonario en el verano de 2019.

ElDiario.Es