Sandra Echeverría defiende su reconciliación con Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría reflexionó sobre lo que han sido estos últimos meses y su celebración del décimo aniversario de bodas con Leonardo de Lozanne, tras separarse en dos ocasiones del cantante y regresar con él.

Sin negar que no fue nada fácil sobrellevar este problema familiar, la protagonista de telenovelas aseguró que a pesar de los malos momentos que vivió, adquirió experiencias positivas de esta situación.

Sandra Echeverría defiende su relación con Leonardo de Lozanne

“Pues bien, obviamente como todas las parejas, hemos tenido nuestras subidas y nuestras bajadas, pero creo que de todo se aprende, de todo se va uno, pues no sé, acercando más, conociendo más, valorando más”, explicó.

Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría (Getty Images)

No obstante, Sandra Echeverría recalcó: “Y creo que estamos ahorita en una etapa en donde realmente la distancia y todo nos ayudó mucho a valorar el amor que nos tenemos y a decir: ‘no nos vamos a soltar, vamos a seguir luchando’. Y estamos mejor que nunca, más enamorados que nunca”.

En este sentido, Sandra se dijo convencida de que lo mejor fue retomar su relación amorosa con el vocalista del grupo musical Fobia y padre de su único hijo.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne. (Agencia México)

“Cuando te separas del amor de tu vida, sientes una depresión, un dolor en el cuerpo que no se te quita. Y de repente piensas que con el tiempo se va a ir curando, que el tiempo te lo va a ir, este, te va a hacer que lo olvides, y a la mera hora es que no. Y yo creo que ahí fue realmente donde nos dimos cuenta que había que luchar por esto, porque realmente valía la pena luchar por el amor”, manifestó.

Sandra Echeverría la pasó mal tras su separación de Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría se sinceró al expresar que no fue nada sencillo lidiar con las preguntas de la prensa durante el tiempo de su separación.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne (Instagram/sandraechaverriaoficial)

“Sí, pues es que de repente está uno muy triste, ¿sabes? Y sí, me pasó de repente que el día que lo anunciamos, ya me estaban buscando reporteros. Entonces es como de: ‘Give me break. No, dame tantito tiempo de poder digerir esto’”, confesó.

“O sea, hay momentos donde no puedes ni hablar porque te echas a llorar. Es muy fuerte, pero bueno, ahorita estamos en un gran momento y les puedo decir que gracias, gracias a todos por el apoyo, gracias por su cariño, porque también gracias a ustedes estamos bien”, agregó.

https://www.youtube.com/embed/ZJCtq0hIOXw?si=sX6eLfVFuQm5ht7e

Por otra parte, Sandra compartió que desea participar en un musical tras acudir como madrina de la obra de teatro Asesinato para dos en el Teatro Milán. “La verdad que sí, tengo muchas ganas de hacer teatro musical. A ver si se me hace este año, pero sí, fíjate que desde que vi creo que ‘Jesucristo’ con Leo y todo, como que me motivé mucho y dije: ¡Wow! Tengo que hacerlo”, finalizó.