Sam Smith regresa a México convertido en un emblema de libertad y orgullo

Los días 14 y 15 de septiembre de 2023 dio su propio Grito de Independencia en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira Gloria The Tour.

Ahora, Sam Smith regresa a México convertido en un icono de libertad y orgullo (como lo demuestra su aparición en el más reciente desfile de modas de la firma Vivienne Westwood) y encabeza, junto con Måneskin, Marshmello, Calvin Harris, Christina Aguilera y Nelly Furtado, el cartel del Festival Emblema, con el que el cantante británico de 31 años regresa a los escenarios mexicanos el viernes 17 de mayo.

La historia de amor de Sam Smith y México

La historia de Sam Smith con México se remonta a hace casi 10 años, cuando el intérprete de Dancing with a stranger se presentó, en octubre de 2014, en el Festival Corona Capital.

En aquel momento, el cantante y compositor británico comenzaba a despegar en la escena internacional y el público mexicano le dio una cálida bienvenida al intérprete quien enamoró a sus fans con canciones como Stay with me, que a la postre se convirtió en una promesa cumplida entre el artista y sus seguidores del país.

Sam Smith regresa a México al Festival Emblema 2024

Al año siguiente, Sam Smith regresó a la capital del país para filmar el video musical de la canción Omen del dúo electro Disclosure, en la que se presenta una vida nocturna chilanga y futurista, y que tuvo locaciones en distintos puntos de la CDMX, como el legendario Teatro Fru Fru, ubicado en el Centro Histórico.

En 2015, Sam se convirtió en un huésped distinguido y consuetudinario de la Ciudad de México ya que además de visitar la capital del país para grabar el video de Omen, en noviembre de ese año formó parte de la lista de estrellas (incluidos Daniel Craig y Monica Bellucci) que recorrieron la alfombra roja de la premier mundial de la película de James Bond, 007 Spectre; para la cual el inglés compuso el tema Writing’s on the wall, que el año siguiente lo hizo merecedor al Oscar a Mejor Canción.

En dicha ocasión, el cantante mencionó a su llegada al Auditorio Nacional cuánto le gustaba visitar México y eso es algo que ha quedado claro a lo largo de los años. Ya que en cada ocasión, Sam ha tenido un trato siempre amable con sus fans, quienes hacen guardia para estar cerca de él, saludarlo y tomarse selfies desde su llegada al aeropuerto, hasta en los alrededores de la zona hotelera de Polanco, donde normalmente se hospeda.

Más tarde, en julio de 2018, Sam Smith volvió a México como parte del The Thrill of It All Tour y tuvo presentaciones en Monterrey y la Ciudad de México. Ahora, el multipremiado artista será parte del cartel del Festival Emblema, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez los días 17 y 18 de mayo. Esto, abre la posibilidad de que el cantante celebre su cumpleaños 32 en el país, ya que el domingo 19 de mayo es su cumpleaños.

Sam Smith es un emblema de libertad y orgullo

A lo largo de estos últimos 10 años, Sam Smith se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la escena pop en la industria musical. No sólo por consolidar un estilo vocal, letrístico e interpretativo con su sonido sofisticado, que oscila entre los momentos melancólicos y la sensualidad en torno a una pista de baile. También su propia lucha personal por configurar su personalidad, más allá de los moldes de género y de las usuales exigencias de la industria hacia sus artistas han contribuido a incrementar su fama e impacto.

De esta forma, asumido como una persona no binaria y con una aceptación de su físico, que va más allá de la siempre ambigua “positividad corporal” (“body positive”), Sam ha roto con esquemas y ha integrado elementos y manierismos tradicionalmente considerados femeninos a su indumentaria y a sus actuaciones; y sus letras también presentan temas que normalmente causan polémica, como la doble moral y la doble vida de algunos hombres contenida en el tema Unholy, que grabó junto a la cantante trans, Kim Petras, y que fue reconocido con el Grammy a Mejor Actuación de un Dúo o Grupo, en 2023.

Por si fuera poco, grabó la canción Vulgar en colaboración con Madonna, lo que muestra el respaldo que la Reina del Pop le da a Sam Smith como artista y como activista, al reconocer que suma, con su trabajo, una lucha en contra de la discriminación de la que ella ha sido abanderada durante más de dos décadas.