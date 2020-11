Salma Hayek y Lady Gaga estallan de felicidad por la victoria de Joe Biden

Los famosos reaccionan ante la victoria presidencial del demócrata Joe Biden, y el fin de la gestión del republicano Donald Trump. A través de redes sociales, figuras como Salma Hayek y Lady Gaga externaron su felicidad por los resultados en la elección, que hasta hace unas horas no le daba la victoria clara a ninguno de los dos candidatos.

En su cuenta de Instagram, Salma posteó una fotografía en la que es evidente su felicidad ante la noticia del nuevo presidente de Estados Unidos.

Lady Gaga compartió un par de videos en los que no pudo contener la emoción y derramó unas lágrimas ante el momento histórico que está viviendo su país con la derrota de Donald Trump y la llegada de Kamala Harris como vicepresidenta de EU.

“@joebiden @KamalaHarris y el pueblo estadounidense, acaban de dar al mundo uno de los mayores actos de bondad y valentía que la humanidad haya visto jamás. Nada más que amor por nuestra nueva comandante en jefe y la primera vicepresidenta femenina elegida para la Casa Blanca. Además, así se hace PA”, se lee. Otros famosos que celebraron la derrota de Donald Trump:

Mauricio Martínez

“Oye @realdonaldtrump: ¡Estás despedido! ¡@joebiden es el 46 ° presidente de los Estados Unidos! No más rabietas, No más misoginia, No más tweets imprudentes, No más subestimar el Covid-19, No más dictadores prasa, No más declaraciones racistas”.

