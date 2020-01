Salma Hayek se disculpa con sus fans por recomendar la novela American Dirt de Jeanine Cummis

Salma Hayek se disculpó con sus seguidores a través de redes sociales por recomendar el libro American Dirt de Jeanine Cummis, el cual ha recibido críticas por hablar de manera inexacta sobre la migración mexicana.

La actriz reconoció que hizo la recomendación sin leerlo, sólo lo hizo porque Oprah Winfrey lo aconsejo con anterioridad. Pero al darse cuenta de que fue un error dar a conocer algo que no conocía bien se justificó ante sus lectores.

“Ayer subí un mensaje sobre un libro, mismo que ya quité de mi Instagram. Quiero decirles que cuando Oprah me envió esta selección de su club de libros, me emocioné al leer en la descripción que trataba sobre una mujer mexicana y me apresuré a compartir mi emoción con ustedes”, escribió la veracruzana.

Salma no fue la única, la protagonista de Roma, Yalitza Aparicio, también compartió en sus redes el mismo libro que le fue regalado por la presentadora estadounidense como parte del club de lectura que tiene en todo el mundo. Después de darse cuenta de su error, la actriz borró la publicación.

American Dirt, una de las novelas más esperadas del 2020, además se ha convertido en la más vendida en Amazon y también fue recomendada por el club de lectura de Oprah Winfrey, salió al mercado con elogios pero también con una lluvia de duras críticas.

La historia sigue a la dueña de una librería en Acapulco que pierde a gran parte de su familia asesinados durante una fiesta de 15 años a manos de un cártel de la droga. Por lo que tiene que huir al norte en el temido tren La Bestia, con su hijo de ocho años.

El libro ha sido aclamado por muchos pero también criticado por reforzar “estereotipos mexicanos rancios” y por un lenguaje forzado que evidencia que es la obra de una forastera.

Algunos escritores han asegurado que el libro tergiversa la imagen de México y ha generado profundas preguntas sobre la raza e identidad, e incluso lo han calificado de racista.

Stephen King lo calificó como extraordinario y Sandra Cisneros la catalogó de “una gran novela”. Mientras que David Bowles se refiere al libro como “perjudicial e inexacto”.

