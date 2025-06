Salma Hayek revela su tips de belleza ultra secretos

Salma Hayek compartió sus tips de belleza más íntimos y efectivos, varios de ella herencia de su abuela

La actriz y productora Salma Hayek, reconocida mundialmente por su gran belleza, compartió su rutina de arreglo personal para verse fabulosa a sus 58 años.

Alejada del glamour y la perfección que caracterizan a las estrellas de Hollywood, la mexicana compartió un video muy personal -tan personal que fue grabado en su casa- en el que reveló sus secretos de belleza mejor guardados y, sí, muy efectivos.

La rutina de belleza de Salma Hayek

Salma Hayek, esposa del magnate de la moda François-Henri Pinault, tiene claro que no hay nada más importante para proyectar belleza que aceptar y abrazar lo que «los años me han regalado». Incluso, sabe que con el paso del tiempo hay que ir haciendo ajustes para encontrar aquellas rutinas y hábitos que realmente te favorecen: «Tienes que cambiar tu rutina de maquillaje y belleza a medida que creces. Tal vez lo que funcionaba antes no esté funcionando ahora», aseguró a Vogue.

Salma Hayek (Getty Images)

Frente al espejo y en su mood más relajado y natural, Salma habló también de los estándares de belleza de la actualidad, en los que no necesariamente quiere encajar: «No quiero verme sobreproducida. Todo el mundo está demasiado sobreproducido y se ven espectaculares, pero ese no es el look que quiero para mí».

Los tratamientos de belleza a los que se somete Salma Hayek

Aunque Salma recurre de vez en cuando a Ultherapy Prime —un tratamiento no invasivo—, prefiere el maquillaje por encima de los rellenos para definir su cara; de hecho, aseguró que ella no se ha inyectado.

¿Qué es Ultherapy PRIME?

Ultherapy PRIME es la última generación de la tecnología de ultrasonido microfocalizado (MFU) de Ultherapy, que se utiliza para un lifting facial no invasivo. Este tratamiento utiliza ultrasonido para estimular la producción de colágeno y elastina, lo que resulta en una piel más firme y rejuvenecida.

Los productos de belleza que usa Salma Hayek

Al inicio de su rutina, la veracruzana aplica la sombra cremosa de Victoria Beckham para trazar líneas ahumadas en sus mejillas y nariz; Hayek explica que esta técnica de sombreado es clave para “dar un énfasis extra en lugares específicos”.

Salma Hayek (Getty Images)

Después, la mexicana aplica polvo fijador antes de tomar el corrector en lápiz también de Victoria Beckham: “Normalmente, el polvo es difícil de mezclar con otras cosas, así que necesitas un toque perfecto”. Luego aplica polvo bronceador “para contornear encima del otro polvo” y le da un color rosa a sus mejillas con un blush Gucci.

Sin embargo, su rutina no acaba allí. Por regla, Salma no se pinta el pelo, sin embargo, tiene un truco para disimular las canas sueltas que se asoman ya en su cabeza: pasarles un poco de rímel, específicamente Roller Lash de Benefit.

Salma Hayek (Getty Images)

Como consejo final, la actriz insiste: “Tienes que cambiar tu maquillaje y rutina de belleza conforme envejeces. Tal vez lo que funcionaba antes ya no funciona ahora. Así que es bueno ser aventurera, creativa y tratar de divertirse mientras lo haces”.

Salma tuvo una gran maestra en las artes de la belleza: «Tuve mucha suerte porque tenía una abuela obsesionada con la belleza y sabía todo tipo de trucos», dice.