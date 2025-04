Salma Hayek revela que su familia la obligó a casarse con Francois-Henri Pinault

Salma Hayek confesó que, en varias ocasiones, Francois-Henri Pinault le propuso matrimonio pero fue «novia fugitiva»

Salma Hayek y su esposo, Francois-Henri Pinaul , se han convertido en una de las parejas más estables de Hollywood. La actriz y el empresario se casaron el 14 de febrero de 2009 en una ceremonia en París y la boda religiosa la celebraron dos meses después en Venecia.

Sin embargo, poco más de 15 años después y con una hija en común (Valentina Paloma), la actriz mexicana reveló que fue obligada a casarse con el empresario francés dueño del grupo Kering, que incluye las marcas Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Boucheron y Sergio Rossi

Salma Hayek reveló que su familia la obligó a casarse con Francois-Henri Pinaul

Durante una entrevista que le concedió a la revista Glamour, la actriz reveló que su familia la «obligó» a casarse en una boda sorpresa con François-Henri Pinault, el hombre con el que hasta el día de hoy siguen casadas.

«La razón por la que fue en un juzgado es porque me arrastraron hasta allí. Fue como una intervención», comentó Salma Hayek .

Salma Hayek y Francois-Henri Pinault (Getty Images)

La actriz reconoció que durante la ceremonia, ella ni siquiera tenía conocimiento de que ese día se casaría.

Posteriormente, decidió dar todo el crédito a su familia, afirmando que gracias a que ellos se unieron en su contra fue que aceptó casarse.

Con el tiempo Salma Hayek cambió su idea del matrimonio

«Mis padres, mi hermano, todos se unieron en mi contra. Tenía una fobia al matrimonio. Nunca creí en el matrimonio. No quería casarme con él», aseguró a la revista Glamour.

Salma Hayek confesó que, en varias ocasiones, el empresario francés le había propuesto matrimonio, y aunque ella siempre decía que sí, cuando llegaba la fecha, no llegaba.

Salma Hayek y François-Henri Pinault (Getty Images)

«Yo decía que sí, pero no me presentaba, y él no se fue cuando no me presenté. Se quedó hasta que lo logramos. Y yo estaba aterrada».

Tiempo después, Salma aseguró que su perspectiva respecto al matrimonio cambió. «Luego dije: ‘Está bien, no me siento diferente’. Y más tarde pensé: ‘Esto es un poco emocionante’», aseguró.