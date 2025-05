Salma Hayek protagoniza sexy video en bikini a sus 58

Salma Hayek sorprendió al confirmar que es una de las cuatro famosas que aparecen en la portada de la nueva edición de Sports Illustrated Swimsuit y, orgullosa de ello, compartió un video en el que posa muy sexy en bikini.

javascript:void(0)

Salma Hayek comparte sexy video en bikini a sus 58

El video de esta colaboración que la artista compartió en sus redes sociales, donde se le ve posando con distintos bikinis e incluso en toples, ha provocado gran sensación entre los internautas, en especial porque la mexicana luce espectacular a sus casi 60 años de edad.

Espectáculos

Durante la entrevista, donde habla de su debut en este tipo de proyectos, Hayek expresó lo encantada que se encuentra con esta labor, en especial porque nunca imaginó que con más de cinco décadas de vida sería contemplada para un trabajo de este tipo.

“Recuerdo cuando era joven, hace mucho mucho tiempo, siempre me emocionaba ver la edición de trajes de baño de Sports Illustrated y pensaba ‘¿Quién estará en ella?’, por supuesto, no me veía como una modelo, así que nunca me pasó por la cabeza que algún día estaría en ella”, dijo la famosa.

“Si alguien me hubiera dicho que estaría en ella a los 58, habría pensado que estaba loco, pero el mundo ha cambiado y eso es emocionante”, añadió.

Salma Hayek recién cumplió 57 años. (Instagram)

Debido a que Hayek comparte créditos con la gimnasta olímpica Jordan Chiles, la modelo y gimnasta Olivia Dunne y la empresaria Lauren Chan, subrayó:

“Me siento tan afortunada de ser parte de una generación que ha podido experimentar cambios muy tangibles. Podría retirarme, pero no quiero perderme esta época. Luché para que sucediera, sabes, y he sido parte de ello, y creo que es realmente notable que una revista como Sports Illustrated [Swimsuit] diga que está bien, tal vez incluso genial, tener más de 50 años y aún poder sentirnos no solo sexis, sino para mí, ser libre y no sentir que tienes que ocultar tu cuerpo”.

Con esta aparición, Salma Hayek reafirma su presencia en el mundo de la moda y el entretenimiento, demostrando que la elegancia y el estilo no tienen edad. Su participación no solo celebra su trayectoria, sino que también marca un momento especial en su carrera, consolidándola como un ícono de belleza y sofisticación.