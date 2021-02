Salma Hayek, la actriz que llegó alcanzó el éxito a pesar de padecer dislexia

Cuando vemos a las celebridades actuar en la pantalla chica o el cine, nunca nos imaginamos que muchos de ellos sufren condiciones como el resto de las personas. Es el caso de Salma Hayek, la actriz de origen mexicano que ha conquistado el mundo con su talento y belleza. Ella recientemente confesó que sufría de dislexia, algo que pudo truncar sus sueños de triunfar como histrión.

La protagonista de “Frida”, “Socias en guerra” y “Érase una vez en México” no podía hablar con claridad hace años; sin embargo, no fue impedimento para alcanzar el éxito y ser una de las mujeres más poderosas en el medio. De acuerdo con “Échale un ojo“, la veracruzana no podría aprender nuevas palabras, pronunciarlas de manera correcta e incluso escribirlas.

El diagnóstico lo obtuvo a la edad de 12 años. No obstante, pudo terminar la carrera de Relaciones Internacionales y conquistar la actuación, mérito que le costó mucho trabajo, pues para conseguir el papel de “Teresa” (1989) tuvo que asistir con el fonoaudiólogo de manera periódica y hacer ejercicios vocales para poder vivir con esta condición.

La carrera de Salma Hayek ha estado plagada de éxitos y ha trabajado a lado de grandes figuras como Penélope Cruz, Owen Wilson, Angelina Jolie, Will Smith, Antonio Banderas, entre otros. Además estuvo nominada a los Premios Óscar y los Globos de Oro. Actualmente tiene 54 años y es además de actriz, directora y productora.

