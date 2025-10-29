Sacrificios, la película mexicana irreverente e impactante en Austin Film Festival

La audiencia del festival de cine recibió con una sala repleta y una ovación de pie al finalizar la función, la película Sacrificios, dirigida por Mauricio Chernovetzky, se ha convertido en una de las más comentadas del Austin Film Festival.

En las redes sociales y criticas por medios especializados la película ha asombrado a quienes la han visto, y esta causando mucho interés por su originalidad, su poder narrativo, sus impactantes locaciones y una historia que sorprende a cinefilos de todas las edades.

La producción, encabezada por Ernesto Martínez, Alex Iosjpe y el propio Mauricio Chernovetzky, cuenta además con la coproducción de Jairo Sifuentes, consolidando un equipo que ha logrado captar la atención del público internacional.

Filmada en los imponentes paisajes de Baja California, Sacrificios combina una poderosa narrativa con un despliegue visual de gran fuerza. El actor Jorge Jiménez, protagonista del filme, ha recibido elogios por su interpretación, que dejó una fuerte impresión entre los asistentes.

En redes sociales, los espectadores del festival han compartido su entusiasmo, destacando la calidad cinematográfica y la profundidad emocional de la película. Sacrificios confirma así el talento y la proyección del cine mexicano contemporáneo en los grandes escenarios internacionales.