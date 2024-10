Thalía celebró el cumpleaños número 17 de su hija mayor, Sabrina Sakaë, compartiendo con sus fans, a través de Instagram, una serie de fotos de cuando era chiquita. Junto a ellas, la cantante confesó la felicidad que le ha traído su hija desde su nacimiento en el 2007.

Sabrina Sakaë, hija de Thalía, cumple 17; así la celebra la cantante

La protagonista de Marimar cuenta con más de 21.7 millones de seguidores en Instagram, lo cual ha sido un factor crucial para cuidar la privacidad de sus hijos Matthew y Sabrina, es por esto que cada momento compartido por la actriz refleja el nivel de cariño hacia sus fans. Como ya es tradición, cada año nos deleita con fotos inéditas y este año nos fascinó su mensaje lleno de amor y buenos deseos para su hija:

“Amor mío, no puedo creer que hoy cumples 17 años!, aún te veo como esa bebecita que vino a cambiarlo todo en mi mundo, te has convertido en una joven ante nuestros ojos, siendo un alma llena de amor, compasión, alegría, fortaleza y una serie de atributos preciosos con los que nos alegras cada día, Saki amor mío, solo le pido a Dios que te acompañe y nunca te suelte de la mano, quete proteja y te cuide SIEMPRE, te amamos muchísimo, hijita!, tu papá, tu hermanito y yo te deseamos un muy feliz cumpleaños mi amor! 17!!! WOW! Te AMOOOOO”.

El carrusel que posteó incluía como portada una foto de Sabrina de bebé luciendo un conjunto a juego con su mamá, además de una foto que muestra a Thalía cargando a la pequeña en una cangürera (definitivamente no estábamos preparadas para esta dosis extra de ternura).

Thalía cragando a su hija Sabrina Sakaë ((Thalía))

También pudimos ver fotos en las que aparece su esposo Tommy Mottola con una sonrisa de oreja a oreja al lado de Sabrina.

La familia Mottola disfrutando de un paseo

En esta ocasión, volvió a escoger la canción Bendita como fondo de la publicación, misma que, desde hace varios años, ha sido la insignia del amor que le tiene a su hija. En 2008 declaró que compuso esa canción mientras su pequeña dormía a la luz de la luna, siendo la principal inspiración de una de las letras más emotivas de la cantante.

“Serás mi aire, serás mi aliento fresco, vida eterna, bendita seas niña de Dios». Apenas una pequeña muestra de lo que piensa, tal y como asegura ella misma: «Ni siquiera es un pelito de lo que yo siento por ella».

La cantante ha mantenido la privacidad de sus hijos por varios años. Prefiere mantenerlos en una atmósfera que no involucre a la farándula y, por ello, cuida su integridad e identidad.

Thalía y su hija Sabrina Sakaë disfrutando del mar ((Thalía))

La maternidad le ha dado su mejor versión a Thalía

Thalía ha comentado en varias ocasiones que su sueño siempre fue convertirse en madre y fue en 2007 cuando nació su primera hija, Sabrina Sakaë. Cuatro años después,en 2011, nació Matthew Alejandro, otro de los momentos más importantes en la vida de la cantante.

Sabrina Sakaë de bebé posando con su madre Thalía ((Thalía))

Su marido, Tommy Mottola también superó las expectativas sobre la paternidad; incluso la actriz ha comentado que de ser posible su esposo tendría más de dos hijos: “Mi marido está fascinado. Si por él fuera, tendríamos cinco hijos. Es el mejor padre que yo hubiera imaginado”.

Tommy Mottola and Thalia Sodi en el evento de la Colección de Thalía Sodi ((Craig Barritt/Getty Images for Macy’s))

Además de reconocer el estupendo apoyo que ha recibido por parte de su esposo, también ha mencionado que el ser mamá la ha convertido en la mejor versión de sí misma.

“Soy una mamá muy divertida, muy espontánea y amorosa”.

La maternidad ha sido un aprendizaje de vida para Thalía, pues se ha convertido en una versión más amorosa y sincera para sus hijos. De hecho, la artista ha mencionado que esta etapa se convirtió en su prioridad desde el nacimiento de Sabrina:

“Es espectacular, es el levantarme y pensar en ellos, en su bienestar, cómo ayudarlos a ver la mejor versión de ellos. Siempre es un impulso de vida para hacer siempre la mejor versión de mí”.

Desde la pérdida de su madre, Yolanda Mongue, Thalía ha continuado con su legado y el de su abuela Eva Mongue.

Thalia y su madre Yolanda Miranda en la presentación de Lunada ((Astrid Stawiarz/Getty Images))

Los hijos de Thalía no seguirán sus pasos

Como bien sabemos, la cantante mexicana tuvo una boda sacada de un cuento de hadas con el empresario americano Tommy Mottola en el año 2000, siendo el inicio de una historia llena de amor que rindió frutos con el nacimiento de su hija Sabrina Sakaë y su hijo menor Matthew Alejandro.

Tommy Mottola, Thalía y sus dos hijos

La familia Mottola ha atraído la atención de los medios por las escasas apariciones de sus hijos en los eventos que involucran a sus padres. Fue hasta 2019, cuando Tommy recibió su estrella en el Paseo de la Fama, que los vimos aparecer juntos en familia.

La cantante Thalía disfrutando del bosque con su familia (Thalía)

Los dos pequeños sorprendieron a los medios porque se mostraron muy contentos al lado de sus padres en la revelación de la estrella de su padre, pero este momento no cambió su opinión sobre el peso que conlleva la fama de Tommy y Thalía.

Thalía y Tommy Mottola en los Latin Record Awards ((David Becker/Getty Images for LARAS))

Thalia asistió al programa de Venga La Alegría para contar un poco más sobre la relación de sus hijos con su fama, sincerándose sobre el hecho de que Sabrina y Matthew sienten un gran peso por formar parte de esta familia: “Quieras que no es como un peso, ¿sabes? Ellos no eligieron estar ante las cámaras o no eligieron que de pronto salgamos y hay un paparazzi o otro les esté tomando fotos. No eligieron eso (…) No quieren saber mucho de lo que hace mamá y papá”.

Thalía y Tommy Mottola en el cumpleaños de Clive Davis (Jamie McCarthy/Getty Images)

Esta es la principal razón por la que Thalía ha procurado que se respete la privacidad de sus hijos en los medios y en redes sociales.

Thalía abrazando a su hija Sabrina (Thalía)

Sin embargo, su madre ha compartido en varias ocasiones que sus hijos son unos jóvenes muy apasionados en las actividades que aman realizar, en el caso de Sabrina, ella se ha mostrado interesada por la animación por su experiencia en las artes, el dibujo así como la creación de cómics; por su parte, Matthew ha mostrado interés en el mundo gamer, por lo que ambos han demostrado que no quieren seguir los pasos de sus padres.