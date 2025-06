Sabrina Carpenter nos regala su nuevo sencillo «Manchild», ya en plataformas

Hoy, Sabrina Carpenter, superestrella mundial y dos veces ganadora del GRAMMY®, inicia una nueva etapa con su sencillo «Manchild» a través de Island Records. Sabrina escribió «Manchild» junto a su colaboradora habitual, Amy Allen, y también colaboró ​​de nuevo con Jack Antonoff para el sencillo. Ambos ganadores del GRAMMY®, Amy y Jack, trabajaron previamente con Sabrina en Short n’ Sweet.

Este nuevo sencillo y capítulo llega tras un año revolucionario para Sabrina, que vio un éxito sin precedentes. Sabrina lanzó su revolucionario álbum el pasado agosto, Short n’ Sweet, que encabezó las listas de éxitos mundiales y tuvo uno de los mayores debuts globales de 2024. Tras su lanzamiento, la canción que abre el álbum, «Taste», alcanzó el número 1 en la lista estadounidense de Spotify, desbancando a «Please Please Please» de Sabrina y convirtiéndose en la tercera canción de su álbum en alcanzar el número 1. Short n’ Sweet también se convirtió en el primer álbum con cuatro números 1 en Pop Airplay desde Taylor Swift. Además de encabezar las listas, los tres sencillos del álbum, «Espresso» (2.200 millones), «Please Please Please» (1.400 millones) y «Taste» (1.000 millones), entraron en el codiciado Club de los Mil Millones de Spotify. El álbum en su conjunto le valió a Sabrina seis nominaciones al GRAMMY® como primera nominación y ganó dos premios por su debut. Sabrina se llevó el premio al «Mejor Álbum Vocal Pop» por «Short n’ Sweet» y el premio a la «Mejor Interpretación Solista Pop» por el sencillo principal del álbum, «Espresso». También debutó en el escenario de los GRAMMY con un popurrí de sus exitosos sencillos «Espresso» y «Please Please Please». Tras los GRAMMY, Sabrina lanzó «Short n’ Sweet (Deluxe), que incluía cinco canciones adicionales, incluyendo un dueto con la icónica Dolly Parton en «Please Please Please» y «Busy Woman», que Sabrina estrenó en vivo en su gira de conciertos con entradas agotadas.

A nivel mundial, Sabrina hizo historia al convertirse en la primera artista femenina en ocupar los tres primeros puestos de la lista de sencillos del Reino Unido, con «Taste», «Please Please Please» y «Espresso» encabezando las posiciones simultáneamente. También estableció un nuevo récord: la mayor cantidad de semanas en el número 1 para una artista femenina en un solo año en la lista oficial de sencillos del Reino Unido, acumulando 21 semanas en el primer puesto. Para sumarse a la tendencia de establecer hitos sin precedentes, también se convirtió en la primera artista internacional en recibir el premio al Éxito Global en los BRIT.

Este otoño, Sabrina regresará con una segunda etapa en Norteamérica con entradas agotadas para su aclamada gira Short n’ Sweet, que comienza el 23 de octubre en Pittsburgh y visitará estadios de Nueva York, Nashville, Toronto y Los Ángeles. Sabrina tendrá una gira de cinco noches en el Madison Square Garden de Nueva York y seis noches en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde finalizará el 23 de noviembre. La segunda etapa sigue a la increíblemente exitosa etapa norteamericana de 33 fechas con entradas agotadas, que finalizó en noviembre pasado, y la etapa europea con entradas agotadas, donde se agregaron shows adicionales en cuatro ciudades debido a la demanda.

El mes pasado, Sabrina asistió a su tercera Gala MET con un look Louis Vuitton personalizado. También apareció en SNL a principios de este año para su especial del 50.º aniversario, donde cantó «Homeward Bound» con Paul Simon y protagonizó una nueva versión del sketch «Domingo», un clásico de los fans. Sabrina debutó en SNL como invitada musical en el final de temporada el pasado mayo. Recientemente, apareció en la portada de Vogue US por primera vez.