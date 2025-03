Ryan Reynolds solicita la desestimación de la demanda de Justin Baldoni

En la demanda de Justin Baldoni en contra de Blake y Ryan, el actor acusó al actor de ayudar a su esposa a «secuestrar» su película, ‘It Ends With Us’, y arruinar su carrera.

Ryan Reynolds está dispuesto a ponerle fin al drama legal de Justin Baldoni con él y su esposa, Blake Lively.

Según documentos legales obtenidos por TMZ, el actor solicitó a un juez que lo excluya de la demanda por difamación por valor de 400 millones de dólares que el actor y director mantiene contra su pareja.

Ryan Reynolds pide la desestimación de la demanda de Justin Baldoni

En la demanda de Justin Baldoni en contra de Blake Lively y Ryan Reynolds , el actor acusó al protagonista de Deadpool de ayudar a su esposa a «secuestrar» su película, It Ends With Us, y arruinar su carrera.

Reynolds alega que el argumento de Baldoni en su contra carece de fundamento legal y constituye una ofensa.

«El señor Reynolds cree genuinamente, quizás apasionadamente, que el comportamiento del señor Baldoni refleja el de un ‘depredador'», dice el documento, y agrega que «llamar a alguien ‘depredador’ equivale a una opinión constitucionalmente protegida».

Los abogados de Ryan Reynolds aseguran que él no tiene nada que ver con la situación

En la moción, los abogados de Lively y Reynolds escribieron que, si bien la actriz demandó a Baldoni y a sus socios comerciales por «acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores» durante el rodaje, Reynolds no tiene nada que ver con la situación y que su única participación ha sido como «cónyuge solidario», explica CNN.

Los abogados de Reynolds también declararon a CNN en un comunicado que el caso de difamación de Baldoni no es sólido, ya que su cliente cree que Baldoni es, de hecho, un depredador.

Tanto los abogados de Baldoni como de Lively han declarado previamente que no tienen intención de llegar a un acuerdo. El juicio está programado para marzo de 2026.