Roger Waters anuncia conciertos en México para 2022 con su gira de despedida

El legendario músico británico Roger Waters anunció a través de sus redes sociales las nuevas fechas en las que se estará presentando en México luego de que en 2020 no se llevaron a cabo los conciertos que tenía planeados debido a la pandemia de la Covid-19.

El exintegrante de Pink Floyd retomará su gira mundial This Is Not A Drill Tour, según informó en su cuenta oficial de Twitter donde el bajista dio a conocer que habría ofrecido dos shows en octubre del 2020, mismo que se reprogramaron para los días 14 y 15 octubre de 2022.

Waters, la mente detrás de álbumes como The Wall y Dark Side of the Moon, se ha presentado en solitario con tres giras diferentes en México, incluso ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, aunque This Is Not a Drill Tour será una serie de conciertos con lo que comenzará su despedida, según señaló el propio músico.

“Mismo compositor, mismo corazón, misma alma, mismo hombre; pudiera ser su último ‘hurra’. ¡Vaya, mi primera gira de despedida! No se lo pierdan. Con amor, R.”, destacó el intérprete de Another Brick in the Wall en un video.

“This Is Not a Drill será un espectáculo de rock and roll sobre el hecho de, si este es el final de nuestras vidas, estamos parados en el precipicio. Y sólo necesitamos un pequeño empujón para ser historia”, agregó el británico.

Roger Waters comenzará su gira el 6 de julio de 2020 en Pittsburg para luego visitar algunas otras ciudades en Estados Unidos como Boston, Chicago, Detroit, Filadelfia, Minneapolis, Washington, Atlanta, Sacramento, Miami y Nueva York, entre otras.

Con This Is Not a Drill el cantante inglés también viajará a Canadá a ciudades como Quebec, Montreal, Vancouver y Toronto. Hasta el anuncio de sus presentaciones en México, la gira consta de 38 shows a los que podrían sumarse otras ciudades.