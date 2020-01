Rodrigo Alvez, el “Ken Humano”, decide cambiar su imagen y comienza transición de hombre a mujer

El llamado “Ken Humano” nos ha tenido siempre muy acostumbrados a sus cambios estéticos a través de las múltiples cirugías que se ha realizado a lo largo de su vida, pero este último al que se someterá Rodrigo Alvez de origen brasileño, cambiará su vida para siempre, pues ya comenzó su transición de hombre a mujer.

De su cuenta de Instagram removió todo recuerdo de lo que era el “Ken Humano” para darle paso a la “Barbie Humana”. Para ello, ya hizo su primera publicación como mujer en sus redes sociales y a la misma le han seguidos muchas más en las que se pude percibir que su transición va a pasos acelerados.

“Por años traté mi vida como hombre. Hice que me pusieran abdominales falsos, músculos falsos en mis brazos, pero me estaba mintiendo” fueron parte de las palabras de quien fuera “El Ken Humano” a un periódico inglés. Agregó también, “Soy una mujer y siempre he tenido cerebro femenino. Ahora mi cuerpo concuerda con mi mente”.

También dijo que esta no fue una decisión “tomada a la ligera”. Rodrigo recurrió a un cirujano y a un psiquiatra quienes, después de evaluarlo, le dieron luz verde para que comenzara con su transición, la cual inició removiendo los músculos del abdomen.

Por último, dijo que también le quitarán la manzana de Adán, le harán rasgos femeninos en su rostro, se colocará implantes de senos y para terminar, se hará el cambio definitivo de sexo. Aquí les dejamos unas fotos de cómo va luciendo quien ya no será más nunca el “Ken Humano” sino la “Barbie Humana”.

