Rodaje de Ant-Man 3 empleará la misma tecnología de The Mandalorian

El rodaje de la tercera película del Hombre Hormiga está listo para dar inicio y para ello ya presume el apoyo de avanzada tecnología, como traída de una galaxia muy, muy lejana. A través de Twitter, el director Peyton Reed compartió una novedosa fotografía desde el set de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, el cual curiosamente se atiene a los mismos mecanismos que dieron vida a la innovadora serie The Mandalorian.

«Bienvenidos a The Volume», escribe el cineasta a la cabeza del tuit, aludiendo además a la compañía Pinewood Studios, ubicada en Gran Bretaña, que es donde comenzará la filmación de la anticipada película del MCU a finales de este mes.

The Volume» es el nombre otorgado a un tipo de set curvo y envolvente, rodeado de pantallas LED, el cual deviene un componente esencial de la tecnología Stagecraft. Ésta permite que las imágenes de fondo generadas por computadora se proyecten en tiempo real durante el rodaje de la película o serie televisiva en cuestión. Fue así como Lucasfilm sumergió al reparto y equipo de producción de The Mandalorian en extraordinarios escenarios tan propios del universo Star Wars. Ahora le toca a Marvel Studios optar por esa misma revolucionaria estrategia, claramente en aras de reconstruir el fascinante reino cuántico.

Fuente: CinePremiere