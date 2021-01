Roberto Palazuelos reveló por qué es el heredero de la mitad de las propiedades de Andrés García

En noviembre del año pasado, el galán consagrado de cine y televisión, Andrés García, habló sobre su posible muerte, razón por la cual hizo su testamento donde, para sorpresa de todos, nombró al actor Roberto Palazuelos como el heredero de 50% de las propiedades; mucho más de lo que le dejó a su esposa e hijos, quienes se quedaron con 10% respectivamente.

Ya es sabido que el Diamante Negro y Andrés García tienen una entrañable amistad desde hace años. No sólo eso, Palazuelos funge como abogado del actor también. Hace tan sólo un par de días Andrés García compartió que tuvo una reunión con el actor y la familia de éste.

Roberto, en entrevista para Ventaneando, aprovechó para hacer una serie de aclaraciones respecto al testamento en vida que hizo el hombre a quien llama su segundo padre. Al principio explicó que únicamente le pidió a García que lo nombrara albacea de sus propiedades para mantener un control sobre éstas. “[Era] para que yo pusiera orden entre todos sus familiares y que distribuyera sus bienes”, dijo. Andrés García reveló con anterioridad que no metería en el testamento a su hija Andrea (Captura: Twitter @VentaneandoUno)

Palazuelos habló del día donde leyó el testamento de Andrés y cómo lo tomó por sorpresa ver que era ahora el propietario de 50 por ciento de sus bienes. “Yo de entrada voy a seguir vendiendo todas sus propiedades para mantenerlo”, explicó.

Ya que el actor de El cuerpo del deseo no está trabajando en la actualidad y prefiere disfrutar de su vida familiar, el Diamante Negro hizo hincapié sobre lo necesario que es cuidar la manera en la que su amigo maneja su dinero y el uso de sus bienes.

“Ahorita le deben todavía un poquito de una (propiedad) que vendimos, que le van pagando a plazos”, explicó. De ahí mencionó el famoso castillo que Andrés García tiene en el Ajusco, que parece darle problemas para venderla o aprovecharla de alguna otra manera: “Tengo que ponerme ahora la pila para poder vender el castillo, del que me gustaría hacer una operación igual… en el que le vaya cayendo la lana poco a poco para que no se la gaste”. El Diamante Negro no pierde de vista lo generoso que es Andrés García (Instagram: @robertopalazuelosbadeaux)

Respecto al castillo, también aprovechó para hablar sobre lo poco que hizo el hijo de su amigo, Leonardo, cuando su padre le insistía para que hiciera uso de su propiedad como se le antojara: “Andrés en vida le ha dicho a Leonardo que el castillo está vacío, que lo tome, que haga lo que quiera, que lo venda… ¡pero Leonardo no lo quiere!”.

Si bien mencionó lo generoso que es Andrés cuando se trata de dinero y de bienes materiales, Palazuelos tiene sus reservas sobre este comportamiento de su segundo padre, razón por la que insiste en mantener cierta vigilancia al respecto: “Él es muy generoso y en ayudar se le va el dinero. Pero luego nadie lo quiere ayudar a él”.

Aclaró que no hubo motivos para generar inconformidades por parte de Leonardo García y Sandy Bell, hijo y exesposa de Andrés García respectivamente, cuando supieron sobre la repartición. “No es que les haya caído mal. Lo que pasa es que había una desinformación”. Palazuelos también es abogado del galán de telenovelas (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

El Diamante Negro recordó cuando Sandy Bell le preguntó, angustiada, si por el testamento perdería su departamento, a lo que el explicó cómo funcionaba la repartición y que no sólo se quedaba con dicha vivienda, sino que además tendría un 10 por ciento extra de propiedades a su nombre ahora. “Ahí volvemos a ver la generosidad de Andrés García”, recalcó.

A pesar de que Roberto Palazuelos es el heredero principal, Andrés García también consideró a otros tantos familiares: “Le deja un 10 por ciento a su hermana, 10 por ciento a Sandy, 10 por ciento a Margarita, 10 por ciento a Andresito (su hijo que vive en Miami), “10 por ciento a Leonardo y 50 por ciento a mí”.

No obstante, entre todos los nombres que figuran en el documento, no se ve por ningún lado a Andrea García, hija del actor. El Diamante Negro sólo hizo un comentario al respecto: “No sé por qué, ni le pregunté”.

Fuente: Infobae