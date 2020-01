Roberto Palazuelos afirma que creció su popularidad

Aunque en un principio le costó mucho trabajo abrir las puertas de su casa y de su intimidad a las cámaras, con el paso de los días el empresario, actor y abogado Roberto Palazuelos disfrutó de compartir su estilo de vida y a las personas con las que se relaciona todos los días.

Desde asistentes, trabajadores domésticos, amigos y familiares aparecieron en Palazuelos: mi rey, reality show que se transmitió en octubre del año pasado y que en cierta forma reposicionó su nombre en el ámbito del entretenimiento.

Debo aceptar que el reality fue un refresh (actualización) en mi carrera, el poder hacer algo diferente. Aunque sí confieso que al principio me costaba exponer mi vida personal, pero lo logré y logré reírme un poco de mí mismo, que era parte del show.

“Ya al final me empecé a relajar. La gente reaccionó muy bien, el reality fue todo un fenómeno y traigo una popularidad que no puedo estar en un aeropuerto. La gente está fascinada, de todo tipo de gente, de las que menos me imagino como las señoras popof (sic) me dicen cosas. Sí nos fue muy bien y no me imaginé tanto éxito”, expresó en entrevista Roberto Palazuelos.

Conocido como el Diamante negro, Palazuelos comentó que aún no tiene la certeza de si habrá una segunda temporada de su reality show, sin embargo, espera llegar a un acuerdo económico con MTV y los productores en dado caso de que le dieran luz verde para volver al ruedo.

Mientras eso se define, a Palazuelos se le verá en la segunda temporada de Se rentan cuartos, serie producida por Comedy central que es protagonizada por Itatí Cantoral, Armando Hernández, Paco Rueda, Yare Santana, Carlos Espejel y Jorge Ortín.

“Reencontrarme con Itatí fue buenísimo, ella debutó conmigo en la televisión con Muchachitas, ella era mi novia en esa telenovela, y después debutó en el teatro en la misma obra de Muchachitas. Entonces somos compañeros entrañables de vida y de comienzos en la carrera y fue muy bonito regresar a compartir un escenario con ella después de tanto tiempo. Fue muy lindo, yo la adoro, obvio, ya la he visto en otros lados, pero no trabajando y eso fue muy padre. Sí le comenté que no habíamos estado juntos desde hace mucho tiempo, recordamos muchas anécdotas y nuestros inicios”, compartió el actor de 52 años.

Roberto Palazuelos será el invitado especial del primer capítulo de la segunda temporada de Se rentan cuartos y en la comedia interpretará a un hombre que debido a una tormenta se ve en la necesidad de rentar un cuarto para pasar la noche en una casona ubicada en una zona popular. Ahí conoce a Graciela Garza de la Garza y Más Garza (Itatí), una mujer de dinero cuya familia perdió todo y termina viviendo en esa casona en la que conoce a su medio hermano (Armando Hernández). Ante el escenario de bancarrota, optan por poner en renta los cuartos de la casa para obtener dinero.

Se rentan cuartos

Roberto Palazuelos estará junto a Itatí Cantoral y Armando Hernández

Tendrá una participación especial

Aparecerá en el primer capítulo de la segunda temporada

Miércoles 29 de enero

A través de la señal de Comedy Central

SOBRE LUIS MIGUEL

Al haber sido uno de los amigos cercanos del cantante Luis Miguel, Roberto Palazuelos fue de los personajes recurrentes en Luis Miguel: La serie que fue protagonizada en 2018 por Diego Boneta.

En su momento, Roberto Palazuelos criticó lo que se contó en la historia y cómo se manejó a su persona en la trama.

Netflix recientemente confirmó que en febrero comenzará la grabación de la segunda temporada de la serie, que mostrará una etapa madura de El Sol.

“Yo en esa época de la vida de Luis Miguel ya no me llevaba con él, cada quien tomó su camino. Me llevé mucho con él de niño y adolescente y teníamos muchos amigos en común, salíamos, visitábamos los mismos lugares, los mismos amigos, nos íbamos a Acapulco, sin embargo, esa época se quedó atrás.

“De hecho él se fue del país y le perdí la pista, lo dejé de ver 17 años hasta que nos reencontramos un día en un restaurante de Miami y sólo sabía de él por lo que publicaba la prensa, pero yo ya no fui parte de su vida”, expresó Palazuelos.

El actor comentó que al principio le gustó cuando apareció su personaje en la primera temporada, después dejó de gustarle y de nueva cuenta le volvió a gustar. A meses a la distancia el actor está consciente de que el hecho de que su nombre haya sido parte de la serie le ayudó.

“Sí me benefició y también me benefició haber salido a dar la cara cuando dijeron cosas que no fueron ciertas”, remató Palazuelos, quien confesó que en breve comenzará a trabajar en un nuevo proyecto de comedia con el productor Gustavo Loza.