Robert Pattinson vence al coronavirus y regresa al rodaje de ‘The Batman’

Tras dar positivo a COVID-19 hace unas semanas y guardarse en cuarentena, el día de hoy el actor inglés, Robert Pattinson volvió al set de grabación para seguir con el rodaje de la película ‘The Batman’.

A pesar de no contar con Robert Pattison durante unas semanas, el equipo de trabajo que no tuvo contacto directo con el actor siguió trabajando con diversas labores que no necesitaban de la grabación, como la construcción de decorados, según informó Variety.

El rodaje de la película se había reanudado el primero de septiembre, después de haberse tenido que cancelar por la pandemia global, sin embargo, dos días después se tuvo que volver a posponer por el positivo del actor.

“Después de una pausa motivada por la preceptiva cuarentena por el Covid-19, la filmación de ‘The Batman’ se reanuda en Reino Unido”, afirmó un portavoz de Warner Bros. Pictures al medio estadounidense Variety.

La película de Matt Reeves, quien dirigió las películas del ´Planeta de los Simios’ en 2014 y 2017, además de A’venida Cloverfield 10′ en 2016, se filma en los estudios Leavesden, a las afueras de la capital inglesa de Londres.

El resto del elenco, encabezado por los nombres de Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wrigh, Paul Dano, Peter Sarsgaard o John Turturro, también se unieron en la reanudación de la grabación de la película.

La película cuenta con un 25% de las grabaciones realizadas y debido a las demoras por la pandemia han tenido que retrasar la fecha de estreno de junio a octubre del próximo año.

Fuente: Marca