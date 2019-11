Robert Pattinson retrasa rodaje de The Batman por problemas para aumentar su masa muscular

El actor Robert Pattinson está teniendo problemas para ponerse en forma y lograr interpretar al “Caballero de la Noche” en la nueva entrega de The Batman, lo que podría provocar el retraso del rodaje.

Grace Randolph, la reconocida escritora de cómics declaró que Pattinson tiene problemas para poder aumentar su masa muscular, según CinePremiere.

“He escuchado que tiene problemas poniéndose en forma. Creo que es prácticamente imposible para él tener tanta musculatura porque es de complexión naturalmente delgada. Pero creo que es gracioso si piensan que dándole un par de semanas tal vez consiga la musculatura. Si el hombre no lo ha hecho hasta ahora, no sucederá. Simplemente tienen que aceptar que tienen un Batman delgadito y lidiar con ello. Así que creo que es gracioso. No es un gran retraso. No es la gran cosa, de verdad, serán como un par de semanas”, afirmó Randolph.

Por esa razón, el actor debe trabajar durante más tiempo para conseguir el peso y la talla del superhéroe convencional, aunque la demora también sería por el nuevo batitraje, pues al no tener las medidas exactas no puede realizarse.

Aunque cabe destacar que Pattinson ha destacado en diversas ocasiones que no disfruta hacer ejercicio.

El actor se encuentra preparándose para darle vida a Batman, alguna vez declaró que su fuente de inspiración para el papel es William Dafoe, quien también es su compañero en la cinta The Lighthouse.

La nueva entrega de The Batman es producida por Matt Reeves, y gira en torno al joven detective Bruce Wayne. Se espera que llegue a las salas de cine el 25 de junio del 2021.

Fuente: Sin Embargo