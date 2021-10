Robert Pattinson desata su ira en el brutal adelanto de The Batman en la DC Fandome

Uno de los platos fuertes de la DC Fandome era el estreno del nuevo tráiler de The Batman, la nueva versión del legendario personaje dirigida por Matt Reeves. Y puede que precisamente por eso el filme protagonizado por Robert Pattinson fue el encargado de cerrar el evento con un adelanto que presentaron Reeves, Pattinson y Zoë Kravitz, la encargada de dar vida a Selina Kyle (a.k.a. Catwoman).

Los tres charlaron sobre el proceso de convertir a Pattinson en el caballero oscuro, sus primeras pruebas de vestuario, el “viaje emocional” que realizará el personaje de Selina y otros aspectos de la producción antes de dar paso al tráiler que arranca ni más ni menos que con la detención en un bar de Paul Dano, el actor que interpreta al villano Acertijo.

A partir de ahí, una catarata de potentes secuencias se encadenan ofreciendo más pistas sobre otros personajes como Catwoman, el Pingüino y el iracundo Batman, cuya brutalidad queda patente en este nuevo adelanto.

Además de contar con Pattinson y Kravitz, el reparto de The Batman contará con Jeffrey Wright como James Gordon, con John Turturro como Carmine Falcone, Andy Serkis como Alfred, Colin Farrell como el Pingüino, Peter Sarsgaard como el fiscal Gil Colson,

Paul Dano como Enigma.

Aunque no será una película sobre el origen del personaje, The Batman sí que abordará los primeros años de Bruce Wayne como vigilante y justiciero de Gotham. Así tal y como señaló Pattinson antes de dar paso al tráiler, esta versión del personaje “aún no ha decidido qué clase de Batman va a ser”. Sin estar basado realmente en ningún cómic concreto, la película sí que toma elementos de varias obras seminales del caballero oscuro como ‘Batman: El largo Halloween’, ‘Batman: Año Cero’ o ‘Batman: Ego’ de Darwyn Cooke.

The Batman llegará a los cines el 4 de marzo de 2022