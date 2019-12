Robert Downey Jr. estrena The Age of A.I., un programa de YouTube Originals que desmitifica la tecnología

YouTube Originals ha lanzado los primeros dos episodios de su prometedora serie The Age of A.I., donde se explorarán temas relacionados con la inteligencia artificial y su importancia en la actualidad, de la mano de diversas celebridades y conocedores de la materia.

En el primer episodio, llamado “How Far is Too Far”, Robert Downey Jr. fue el encargado de presentar el concepto de inteligencia artificial como “una rama de las ciencias de la computación que se ocupa de la simulación de comportamientos inteligentes en las computadoras”.